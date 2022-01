Partizan pregazio Hamburg! Željkov tim držao čas košarke - pukla "stotka" u Pioniru!

Partizan u Beogradu deklasirao Hamburg u Evrokupu.

Izvor: MN PRESS

Partizan je još jednom pokazao moć! "Arena" ili "Pionir", nije važno, rezultat je isti - pobjeda!

Crno-bijeli su u Beogradu deklasirali Hamburg - 102:77 (34:14, 31:27, 20:12, 17:24).

Ekipa Željka Obradovića je tako ostvarila osmu pobjedu u Evrokupu i nastavila borbu za prvo mjesto pred plej-of. U skoro perfektnom meču na obje strane terena je zabilježen peti uzastopni trijumf u 2022. godini (Zadar, Split, Trento, Derbi).

Pokazao je Partizan od prvog minuta da je naučio lekciju iz prvog dueal. U Njemačkoj su se opustili tako "pomogli" rivalu, sada to nisu dozvolili.

Krenuli su furiozno, odmah su napravili seriju od 6:0, a ubrzo je prednost stigla i do dvocifrenog plusa (16:5). Hamburg je šutom za tri poena pokušavao da se vrati, ali to nije funkcionisalo. Vidjelo se to već na kraju prve četvrtine (34:14).

Pokušao je njemački tim da promijeni nešto, promijenili su malo igru u odbrani, na to je Željkov tim imao savršen odgovor. Igrali su onako kako su željeli, ritam je bio brži, pogađali su otvorene šuteve i već na poluvremenu je bilo jasno da je sve u srpskoj prestonici riješeno (65:41).

"Bilo bi lijepo da drugo poluvrijeme bude identično kao prvo", sa osmjehom je rekao Obradović u pauzi između dva dijela.

Upravo to se i dogodilo. Crno-bijeli su i u drugih 20 minuta kontrolisali dešavanja na terenu i samo se čekao konačan ishod na semaforu.

Partizan sada čekaju nova dva meča u dva dana. Prvo protiv Mege (četvrtak), pa sa Cibonom (subota).

PARTIZAN: Kuruks 8 (6sk), Panter 15, Ledej 18 (8sk), Avramović 5 (6as), Koprivica 13, Dangubić, Smailagić 2, Mur 4, Glas 2, Lesor 22 (6sk, 5 uk.l), Trifunović 8, Madar 5

HAMBURG: Braun 5, Di Leo 3, Houmsli 14 (4as), Rič, Mejsner 5, Kristen 20, Mekalum 11, Kotsar 9 (7sk), Hajnrihs 3 (8sk, 5as), Edžin 4 (5sk), Holac 3