Senzacija! Mega srušila Partizan tri sekunde prije kraja: Skuči Smit za muk u Pioniru i šok za crno-bijele!

Nerešeno je na pola minuta do kraja, a Vlada Jovanović zove tajm-aut .

Amerikanac je ubacio trojku (84:90), pa u sledećem napadu dodao Avramoviću, koji nije pogodio sa distance. Bio je to šut za "minus 3" crno-belih.

Mega poentira i brani se uoči poslednja dva minuta. Simanić daje jako bitnu trojku na dva minuta do kraja, za vođstvo Mege 90:81.

Odmah posle nje, Smailagić je bio neoprezan, a Jović i Simanić su odigrali alej-up akciju završenu zakucavanjem, za vođstvo gostiju 85:79. Još četiri i po minuta do kraja.

Jovanović koristi još jedan tajm-aut pred završnicu. Još pet minuta do kraja, a Mega već tri minuta nije dala koš

Crno-beli u teškoj situaciji nalaze rešenja u reketu. Rodions Kuruks poentirao je posle auta, a Balša Koprivica posle ofanzivnog skoka (za 74:80). Sada trener Mege Jovanović zove tajm-aut, na šest minuta do kraja.

Ekipa Vlade Jovanovića uspela je da održi "plus" kroz čitavu treću četvrtinu i da pred poslednjih 10 minuta zadrži stanje stvari kao i na poluvremenu - vode 9 razlike.

Trojkama Mura i Dangubića, kao i pogotkom Mura "dva plus jedan", crno-beli su prošli gostima na 55:63, ali je Mega odgovorila i košem Ruženceva vratila mirnijih 67:58.

A onda - rafal gostiju! Mušikić i Cerovina iskoristili su odličan protok lopte i ubacili dve rutinske trojke za "Plus 11" gostiju u 20. minutu. Mega vodi 55:44 .

Moskovljanin rođen 2001. godine ubacio je trojku za 36:35 za goste na pet i po minuta do poluvremena. Prethodno je Balša Koprivica iskoristio dva penala i doneo crno-belima "plus 2" (35:33). Egal meč i u ovoj deonici

Dva tima igraju mečeve u regionalnoj ligi od Meginog ulaska 2013. i do sada crno-beli nisu pobedili u samo dva susreta - 19. decembra 2015, u "Pioniru" je bilo 85:78 za goste i iste sezone u oktobru je bilo 76:59 za Megu. U svim ostalim susretima trijumfovao je Partizan, koji je i danas, svakako, veliki favorit.

Takođe, pitanje je bilo i da li će moći da nastupe Nikola Jović i Mladen Vojić, koji do srede nisu trenirali zbog oporavka od korone. Zbog tih problema, za Megu će prvi put ove sezone zaigrati Mihailo Mušikić, kao i dvojica juniora, Andrej Mušicki i Ahmet Jonović.

Rade Zagorac neće biti u sastavu, nakon što je pre osam dana saopšteno da ima koronu. On će danas imati kontrolni pregled i zbog toga neće moći da se suprotstavi timu u kojem je ponikao.

16 : 18

Obradović pred Megu

"Imaćemo danas trening, pokušati da reagujemo. Kako to obično biva, trudićemo se da uradimo najbolji skauting, da postavimo utakmicu i probamo da igramo ozbiljno. Kao i svaki tim i oni zaslužuju respekt. To su mladi igrači koji uvek imaju veliku želju da igraju, da se takmiče, da pobeđuju i mislim da je to prva stvar koju moramo imati. Da pristup utakmici bude kakav je bio protiv Hamburga", rekao je Partizanov Trener Obradović, a preneo klupski sajt.

Izvor: MN PRESS