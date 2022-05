Žoc podviknuo - Partizan pregazio Budućnost! Ledej i Panter počeli, Lesor završio posao, crno-bijeli na korak od finala!

Mur pogađa trojku i posle tri minuta Partizan konačno stiže do poena - 64:52. Peri potom promašuje sve, a Lesor protiv Barovića pogađa ispod koša za 66:52.

Fauliran je Di Džej Sili i on nastavlja da pogađa za 59:47. A onda Ledej ponovo završava ispod koša za 61:47. Budućnost dva puta neprecizna u jednom posedu, ali Madar gubi loptu.

Avramović neprecizan i to ne uspeva da popravi Lesor!

Crno-bele sa tribina bodri i Bogdan Bogdanović! NBA as došao je da podrži svoj omiljeni tim, a nije se našao u loži ili pored terena već na tribinama sa navijačima!

Fauliran je Kobs i pogodio je jedno bacanje, a onda Madar promašuje poludistancu. Kendrk Peri prolazi do obruča za 10:4. A onda trojka Ledeja sa osam metara - 10:7!

18 : 00

Šta je Željko rekao?

" Dao sam vreme ekipi, da se odmore, da se vrate i zaborave na to, da imamo ispred sebe novo važno takmičenje. To je izgledalo korektno, igrači su radili korektno. Međutim, danas smo imali najgori trening, ne znam razloge, rekao sam im da ću to da kažem", rekao je na konferenciji pred ovaj meč Željko Obradović.

Vrlo je jasno biloi da je jako nezadovoljan onim što je video, a poručio je igračima da mu odgovore dobrom igrom na meču koji nas očekuje.

Izvor: Youtube/screenshot/BC Partizan TV