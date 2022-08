Na uvrede i kritike sam navikao, ali nikog nisam otjerao! Pešić otkrio dvojicu koji mijenjaju Tea

Autor Dragan Šutvić

14 : 13 Kraj konferencije Selektor Svetislav Pešić završio je svoje obraćanje i pozvao sve da dođu na meč sa Grčkom u Beogradskoj areni.

14 : 10 Kad očekujemo konačnih 12? "Imamo dva roka, jedan je za Evropsko prvenstvo, a drugi je za kvalifikacije. Ja neću do poslednjeg momenta da to radim, gledaću do zadnjeg momenta da budu tu", rekao je Pešić,

14 : 07 O Ciljevima na EP "Nikada dovoljno vremena. Ovde u ovom periodu fali malo vremena, fali od svega po malo. Ja sam rekao igračima da su to hendikepi sa kojima se suočavamo, da moramo da saopštavmo i neke odluke koje nisu lake. Za sada se razvija dobra diskusija. ima dobrih predloga, to nam je potrebno. Da svaki dan razgovaramo i da čistimo stvari koje nam ne trebaju", "Radna je atmosfera, ne bih se ja ubijao i hvalio preivše, radimo dobro. Ja u ovom trenutku ne razmišljam o Evropskom prvenstvu, već o ove dve utakmice u kvalifikacijama. Igramo protiv dobro koncipirane ekipe, biće to dobra utakmica. Sada ne razmišljamo o EP, već o tome da dobijemo Grčku. To bi bilo dobro ne samo zbog sadašnjeg trenutka", rekao je o ciljevima.

14 : 02 O Crnoj Gori "Ja ne lažem nikoga ja vrlo respektujem što ste došli u ovako velikom broju, rekao sam da su ovakve odluke jako teške za sve. Ovde nema nikakve laži, naprotiv. Sve što je rečeno igraču i ekipu, rečeno je i vama. Što se tiče utakmice sa Crnom Gorom to je bila korisna utakmica. Bila je dobra, igrači su pohvatali šta treba, ali fali nam malo lopta u ruci, treba nam malo igre. Crna Gora odlična, borbena, sa dobrim igračima, taman nam je legla. Njima se zahvaljujem da su došli", rekao je Pešić.

14 : 00 Zašto pobeđujemo? "Mi smo emotivan narod, želimo nekada malo bez argumenata da se puvamo i pravimo važni, ali znate kako u vrhunskom sportu ako se ne praviš važan i ako to samopozdanje koje naši sportisti poseduju, iz tih razloga pobeđujemo Ne samo zbog toga što smo talentovani, nego i zbog samopouzdanja pobeđujemo. Ali onda kada se izgubi utakmica to se doživi malo teže, brzo se oporavljamo."

13 : 58 Trpeo sam vređanja i kritike i pre 20 godina! "To je jasno, sve se promenilo po malo, ali mi smo ostali tamo gde smo. Ništa me nije iznenadilo jer sam ja te kritike, napade i vređanja doživljavao i pre 20 godina. od ovih koji su imali mikrofon u ruci. Mene to ne pogađa, odrekao sam se mnogih stvari u životu da bih došao da pomognem ovde. Prepreke u životu trenera su svaki dan, samo je pitanje kako ih rešavamo. Do sada sam to rešavao relativno dobro. Mi živimo sada u svetu u kome nisu bitne košarka i tkatika nego međuljudski odnosi", istakao je Pešić.

13 : 53 Srbija ima novog kapitena! "Kapiteni su određeni, to su Lučić i Bjelica. To je bila moja želja i moja igrača. Štonse tiče svlačionice nikakvih incidenata nije bilo, vrlo jasno sam rekao što sam se odlučio da idemo u ovom pravcu", rekao je i dodao: "Dva kapitena, imamo dva kapitena."

13 : 52 Lider se ne stvara! "Lider se ne stvara, ne određuje trener ko je lider, to je najgore ako trener kaže ko je lider. Lidera stvara okolina, ne bih ja proglašavao nikoga liderom i nema ni potrebe da mi to tražimo. Niko se nikada do kraja ne može zameniti. Kao što Bodiroga i Saša Đorđević nisu mogli da se zamene. Imamo afirmisane igrače, koji su pobeđivali velike utakmice, koji znaju da iznesu pritisak javnosti", rekao je Pešić.

13 : 50 Imamo 16-17 igrača! "Vrlo sam bio jasan, ne bih se vraćao na to", rekao je na pitanje o tome da li je Teodosić otpisan zbog nediscipline. "Ne znamo, selekcija se vrši. Imamo 16-17 igrača, videćemo kako će se situacija odigravati sa Bjelicom, Biće tu nekih odluka, ne možemo da igramo sa 15 igrača, nego sa 12. Mi ćemo sutra sa 15-16 igrača za Sloveniju, oni su u konkurenciji, svi treniraju, svi imaju šansu, ja ih podržavam. Pokušavamo da napravimo komunikaciju da napravimo svi uloge. To je jedan proces pravljena ekipe, pravljena igre", dodao je selektor.

13 : 47 Niko nije otpisan! "Niko nije odstranjen, otpisan, eliminisan i to trener reprezentacije želi ne da precrta, nego da podvuče", dodao je selektor.

13 : 46 Bjelica se povredio! "Bjelica je loše stao i on ne zna kako se povredio. U pitanju je list, stavljen je u mirovanje i neće putovati sa ekipom i ostaje ovde. U subotu ili nedelju profesor Radovanović će uraditi detaljni snimak. On se danas bolje oseća, ali mi ne igramo samo kvalifikacije za Svetsko prvenstvo iako su ta dva meča sada naš fokus. Po pravilima FIBA mi možemo još da sačekamo tako da se ne uzbuđujemo. Žao nam je što se povredio ovaj ili onaj", dodao je selektor Pešić.

13 : 43 Zahvalio sam se Teu! "On se zahvalio i ja sam mu se zahvalio na načinu na koji je on to prihvatio. Selekcija je time završena i sada imamo tri utakmice da se uigramo malo", dodao je on.

13 : 42 O Teodosiću "Odluka je bila zajednička da mi ne moramo tu da se javljamo, sada možete da mi postavite pitanja. Nas posao je ekipa, koja je informisana malo kasnije nažalost. Što se tiče Teodosića sa njim je obavljen dosta dobar razgovor. Moja odluka nije laka ne samo zatoi što je on dugo u reprezentaciji nego za svakog igrača nije laka. Možda je on malo iznenađen, ali to je sastavni deo sporta. Ja sam njemu rekao da ne mogu nakon svega što sam video od njega i od drugih na njegovoj pozicji, da ne mogu da mu ponudim status i mesto u reprezentaciji kakav je do sada imao. Bilo je dileme, mnogo razgovora na tu temu, pa je u jednom momentu razmišljano da je on kapiten i da je mnogo uradio i da treba da bude deo ekipe, da bude bekap igrač. Njemu sam rekao da je to razmišljanje, ali on nikada nije bio bekap igrač, a iskreno sam njemu rekao da imam boljih igrača na toj poziciji. Ekipa se ne sastavlja od najboljih igrača, već od igrača koji najbolje između sebe funkcionišu."

13 : 39 Pogrešno ste informisani za Teodosića! "Vidim da su ovakve odluke izazvale različite stavove i komentare pogotovo kada je u pitanju Teodosić. Ono što se meni po prvi put dešava da ja nisam stigao da informišem ekipu,a već su svi portali objavilid a je Teodosić eliminisan i odstranjen iz ekipe, Moram da vam kažem da ste pogrešno informisani", rekoa je Pešić!

13 : 38 Čeka se selekcija! "Morali smo da donesemo neke odluke koje se odnose na selekciju tima. Na kampu se analiziraju fizička i mentalna spremnost i konkurencija. Nama je to poslužilo da vidimo ko je gde, jer ja dosta tih igrača nisam trenirao. Vidim, a i znam da svi znamo da se tu moraju donositi odluke", rekao je Pešić.

13 : 34 Računa se na Avramovića i Smailagića! "Prva faza je odlično prošla, Znate da većina od tih 22 kandidata nije igrala za reprezentaciju u prozorima. Neki su otkazivali zbog povreda, premorenosti, iz privatnih razloga. Od 22 igrača koje smo pozvali za vreme Pokuševski i Jović su otkazali zbog NBA klubova, Smailagić je imao jednu operaciju, koja je dobro prošla i on je došao da radi koliko može posle operacije. U dogovoru sa trenerima Partizana dogovorili smo se da radi sa Partizanom i da vidimo. Iako izgleda da je blizu, nije sve blizu. To važi i za Avramovića koji je obnovio povredu i videćemo u subotu, ponovo će se napraviti snimak. Desna je ruka, on je sa takvom rukom igrao protiv Belgije, tako da na njega i dalje računamo. Videćemo kako će to biti", rekao je Pešić.

13 : 31 Pešić o Bobiju i Bogdanu "Mi smo završili veoma važnu prvu fazu priprema za EP i kvalifikacije. Poznato je da smo pozvali 22 kandidata, Marjanovića i Bogdanovića nismo mogli. Marjanović se povredio protiv Letonije i na oporavku, a za Bogdanovića je poznato da je oiperisan. Tu je sa ekipom, bio je i u Pazovi."

13 : 29 Vidim da ste se naoružali! "Vidim da ste se dobro naoružali", u šali je rekao selektor Pešić na startu. Iz saveza je zvanično saopšteno da je za meč sa Grčkom prodato 8.000 karata. Izvor: MN PRESS

13 : 28 Selektor je stigao! Selektor je stigao, sada se očekuje da saopšti spisak i obrati se novinarima. Neće biti obraćanja igrača, tako da ćemo čuti samo Svetislava Pešića.

13 : 02 Čeka se selektor! Selektor Svetisav Pešić bi trebalo da se pojavi pred novinarima za oko 30 minuta, a ostaje da se vidi na koliko će imena skratiti svoj spisak. Za sada deluje da je ovih 17 igrača i dalje u opticaju.

12 :4 5 Nije samo Eurobasket... Srbija je već igrala pripremni meč sa Crnom Gorom, a sada nas očekuje duel sa Slovenijom u Ljubljani. Osim tih mečeva pred Eurobasket se nastavljaju i kvalifikacije Srbije za Mundobasket tako da nas očekuju dueli sa Grčkom i Turskom.

Brinu dva igrača... Veliki je znak pitanja ispred dva imena na spisku koji sada imamo. Aleksa Avramović je obnovio povredu šake, a Nemanja Bjelica je povredio list. Čekaju se i odgovori na pitanja oko njihovog stanja... Izvor: MN PRESS