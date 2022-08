JANISU NEĆEMO DATI NIŠTA! Svi od Pešića hteli spisak, a on poručio: Ja računam na 31 igrača!

Autor Nikola Lalović

12 : 35 Šta je tim dobio iz ova dva meča? "Mi smo pohvatali malo neka pravila, znate kako... Lučić dolazi iz Bajern Minhena i već nekoliko godina radi sa nekim trenerom. Drugi dolazi iz drugog, treći iz trećeg kluba i taj nekontinuitet se ponekada pomisli da je o iogravanjau govori o napadu. Ali pre svega je to uigravanje u odbrani. To što je neko rekao da je samo potrebno da imaš želju i borbenost da si onda rešio odbranu, to je jedan detalj koji je neophodan, ali postoje određena pravila u odbrani za koje treba mnogo vremena. U jednom klubu se brani pik sa strane, pik u sredini i onda dođe trener repezentacije i gleda na koji način prilagoditi svoju filozofiju i mi bi uvek želeli da pravila prihvatre igrače, ali to je nemoguće. To je pitanje uigracanja. Ja i dalje smatram da mi imamo vrlo talentovane igrače pre svega u napadu, ali da bi taj talenat koji posedujemo u napadu dobio dodatni kvalitet, to je nemoguće bez odbrane. Vi sad kažete, što onda ne date 90 poena, pa jer nam treba mnogo lopti. Tačno je da je meč sa Grčkom važan, ali tu se ne završava proces. Mi sad pravimo plan da stignemo do pobede. Međutim i te poede i posle poraza moramo mnogo da radimo. Radi se na tome još puno, radimo, pričamo dosta, pronalazimo načine, stvarno pokušavam da budem ono što je osnovni zadatak trenera da budem tu zbog igrača", objasnio je Pešić,

12 : 29 Lučić o radu sa reprezentacijom "Italijani su iznenađujuće fizički ušli u taj meč, gubili smpo velikom razlikom i nakon poluvremena počeli smo fizički da reagujemo na njihovu igru i moje mišljenje je da su ti trenuci kada ekipa potvrđuje karakter i zbližava se. Dobro smo radili, bili smo i bolji, to činimo i dalje, a sigurno nismo još na svom nivou i nivou koji možemo da budemo. Trudićemo se da podižemo formu i da zabeležimo pobedu", objasnio je Lučić,

12 : 27 Lučič o Janisu "Iz igračkog ugla dodatni motiv, da se nadmećeš i igraš protiv jednog od najboljih igrača na svetu. Takav atletski nadmoćan igrač mora da se zaustavi ekipno kao tim", dodao je on.

12 : 25 Šta ćete dati Janisu? "Dati mu nećemo ništa! Plan meča se saopštava igračima. Ono što hoćemo da kažemo o košarci i načinu igre, prvi plan je da smanjimo broj primljenih poena iz tranzicije gde su oni mnogo jaki i najveći timski kvalitet njihov je što veoma dobro trče, Janis i njegova braća, ali i Kalates. Naš plan igre je pre svega zasnovan na tome kako smanjiti broj poena reprezentacije iz tranzicije. To je sada fokus. Ima tu i individualnih zadataka", predočio je plan za čuvanje Janisa Pešić.

12 : 23 Lučič o kapitenskoj traci "Što se tiče kapitenske uloge velika stvar je biti kapiten svoje zemlje. Nemanja Bjelica je i dalje tu sa nama, a on je prvi kapiten. Nemam preveliki pritisak. Pobede osiguravaju odlazak na Svetsko prvenstvo, ali biće momenata kada nećemo moći svi da igramo i neki drugi igrači će nositi pritisak. Svi koji su deo ekipe, a spisak je prilično dugačak treba da daju sve od sebe da uspeju na tom planu", rekao je Lučić.

12 : 20 Na čemu smo? Stvar je jasna - večeras posle treninga će se znati kojih će 12 igrača nastupati u meču sa Grčkom, a od 16 igrača koji su bili u konkurenciji samo je sigurno da Nemanja Bjelica neće nastupiti protiv Grčke, ali se njegova situacija popravlja i sve je veća šansa da zaigra na Eurobasketu.

Dakle - 15 kandidata za Grčku!

12 : 17 Nema spiska! "Nedović je pao na kuk, dobro je i sve je u glavi, velika njegova želja da se oporavi doprinosi da se oporavlja dobro. Mi tek večeras posle treninga određujemo ekipu. A posle možemo i nakon meča pred Tursku da menjamo tim. Bjelica je mnogo bolje, ali neće igrati ove dve utakmice. Gudurića ćemo da vidimo, a ostali su manje više tu. Kapiten je zdrav. svaki dan je trening", rekao je selektor.

12 : 14 Bekovi i povrede? "Ne bih ja ocenjivao nijednog igrača, to ne želim, a to što se priča, kod nas se sve priča. Ovo nije debatni klub, mi smo kao i Grčka i na spoljnim i na unutrašnjim pozicijama rastemo. Treba malo da nas posluži zdravlje jer je ovo jedno naporno vreme posle vrlo naporne sezone gde su noseći igrači odigrali veliki broj utakmica. Nakon toga je potreban aktivan i pasivan odmor, dolazi do sitnih povreda, videli ste da je Nedović u jednom trenutku pao pa nije mogao da odigra kako može, ali se borio. Mnoge stvari ostaju u svlačionici, ne samo zato što su to neke velike tajne, nego zato što pokušavamo da zadržimo mirnoću", istiće selektor Pešić.

12 : 11 GRČKA NAJBOLJA IKADA! "Grčka nikada u istoriji nije imala ovako moćan tim. Naravno nemaju kontinuitet generacije Galisa i Janakisa, ali ovo je sigurno najbolja reprezentacija koju Grčka ima i oni su najozbiljniji kandidati za medalju. To je atletika, izuzetna brzina, ne samo kad je u pitanju Janis nego i oba njegova brata. Imaju ogromno iskustvo, to su igrači kao Slukas, Kalates i Papanikolau koji su prošli sito i rešeto. To su i Agravanis, Kasadakis, takođe koji su igrali Evroligu i koji su svašta prošli. To je sve jedna dosta dobra ekipa, ali nismo ni mi loši, mi smo dosta dobri. Nadamo sa da će to što smo radili biti dobro i da će biti puna dvorana. Sutra smo favoriti jer je puna dvorana i očekujemo jednu maksimalnu podršku", dodao je Pešić.

12 : 08 31 igrač na spisku! "Nama je cilj bio da pobedimo. Na tih 23 igrača, počinje sada druga runda i dolaze osam novih igrača. Mi sa 31 igračem igramo kvalifikacije. Nije to lako ni igračima ni trenerima, ali gledamo da se skupimo, da probamo da napravimo jednu timsku hemiju koja je osnova za vrhunske rezultate i tu smo na putu da se popravljamo svaki dan, da pravimo stalno po korak napred i u nekoj zajedničkoj komunikaciji postajemo tim. Nadamo se da će se to možda videti sutra protiv Grčke", rekao je Svetislav Pešić.

12 : 06 Nisam ja baš tako loš trener "Mi smo igrali protiv Letonije i Belgije koje su izuzetno jake selekcije. Naravno, malo me gledate kada kažem izuzetno jake... Ali sa našim nepostojanjem kontinuiteta igrali smo protiv timova koji su kao ekipe bolji od nas. Da li mi imamo veći potencijal i talenat od tih ekipa, nadam se da imamo. Ali mi nismo bili u mogućnosti da napravimo kontinuitet. Ja nisam baš tako loš trener kao što neki pričaju, ali da za tri dana napravim ekipu koja će da pobeđuje, toliko dobar nisam, A ni oni nisu toliko dobri da izađu posle tri dana i išamaraju Letoniju i Belgiju", jasan je Pešić.

12 : 03 Selektor Pešić! "Prva runda je završena, sve je poznato, nismo se tu nešto proslavili. Uvek postoje razlozi, objektivni i subjektivni. Ono što je važno da se kaže ja ne bih potcenjivao sve te prozore koje smo igrali. Kroz ta tri prozora prošlo je 23 igrača što je apsolutni rekord svih vremena. To je loše jer nismo ostvarili kontinuitet sa jedne strane, a sa druge strane trener je imao priliku da vidi šta se to dešava u Srbiji, Da vidi šta je ostalo od sistema, dobili smo kompletniji uvid, da toga nije bilo možda ne bi znali da neki igrači postoje."

12 : 01 POČELO JE! Kapiten Vladimir Lučić se prvi obratio. "Dočekujemo dobru ekipu Grčke. Atletski sa braćom Adetokumbo i prvom zvezdom tima Janisom očekujemo težak meč. Svesni smo važnosti ne samo ove utakmice nego i svih ostalih u ovim kvalifikacionim prozorima.

11 : 58 Stigli su selektor i kapiten! Selektor Svetislav Pešić i kapiten Vladimir Lučić stigli su na konferenciju za medije. Uskoro očekujemo spisak i obraćanja obojice.

11 : 49 Čekamo govornike! Još malo je ostalo, uskoro ćemo dobiti konačni spisak od 12 kandidata za mečeve sa Grčkom i Turskom!

11 :30

A koga čekamo? Veliki su znaci pitanja oko četiri igrača. Aleksa Avramović je obnovio povredu šake i sigurno ga neće biti na sutrašnjem meču sa Grčkom, ali još postoji nada da će se oporaviti na vreme za Eurobasket. Kapiten Nemanja Bjelica je takođe neizvestan i za Grčku i za Eurobasket, a čeka se da se vidi kakva je situacija sa Nemanjom Nedovićem i Markom Gudurićem koji su imali sitnije povrede.

11 :1 5 Ali, nije ovo konačni spisak za Eurobasket! Dakle ovo će biti spisak samo za naredna dva meča sa Grčkom i Turskom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Rok za prijavu igrača za Eurobasket neće isteći još nedelju dana, tako da je moguće da se taj spisak razlikuje od spiska koji ćemo uskoro dobiti.