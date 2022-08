Znam da mi se smijete, ali to je najbolja ekipa u Evropi! Pešić poslije pobjede priznao: Njega sam zaboravio na klupi!

Autor Dragan Šutvić

23 : 25 Kraj konferencije! To je to - sada čekamo Tursku!

23 : 25 O Bjelici i Nedoviću "Dobra je situacija, bolja nego što smo mislili. Kada se vratimo iz Turske znaćemo kakva je situacija, imamo za njih specijalni program priprema i znaćemo šta je sa njima posle", rekao je Pešić.

23 : 24 Vanju sam zaboravio! "Gudura je odigrao prvi put, ništa nije igrao. On je momak koji je izuzetno važan za našu ekipu. On je junački odigrao i preuzeo ulogu koju će da preuzme bez obzira da li će Vasa da igra ili ne. On je levak, kombo bek, vrlo nezgodan. Nije on samo skorer, zua njega je bilo važno da igra večeras. Mislili smo da li da ga puštamo ili ne, ali ova će ga utakmica vratiti. Videli ste da je Vanja sjajno igrao, posle sam ga ja malo zaboravio na klupi... Možda ga nisam zaboravio, ali hteo sam da drugima dam da igraju. Ognjen koji je bio sjajan, osim ta dva šuta koja mu nisu ušla, da jesu bila bi kompletna utakmica. Ali ja verujem u njegov šut i on će to da pogodi"

23 : 20 Moramo bolje! "Ne bi bilo dobro da su ovo naši limiti i onda smo uz ovakvu atmosferu izvukli maksimum. Mi ako želimo da idemo u Tursku na pobedu moramo neke stvari vrlo brzo da popravljamo. Gledao sam Turke koji su odigrali neke sjajne utakmice, to je jedna izuzetno brza ekipa. Sa četiri spoljna igrača, sa NBA igračima, sa jednim talentovanim turskim centrom. Biće to za nas izazovna utakmica. Ali to što moramo da uradimo da bi uzeli sudbinu u svoje ruke je da smanjimo broj poena iz tranzicije. Da se ne predajemo, da uvek možemo da stignemo, da izađemo na šut posle penetracije ka košu", dodao je Pešić.

23 : 16 Nije bitno šta mu selektor kaže! "Mnogo je bolje kada se pobedi nego kada se izgubi. Mislim da se tu slažemo i ta mentalna i fizička regeneracija koja je uzajamno povezana, kad pobediš ta prva kafa ujutru ti lakše padne. Sve to što si uložio je imalo i smisla", jasan je bio Pešić, a onda se dotakao Jaramaza: "Jaramaz je i pre nego što se Vasa povredio odigrao dosta dobro i samo je nastavio. Dao je neki koš, odigrao je neki dobar period. Izlazak Vase je za nas bio loš, takav igrač je za vrhunski rezulta nepophodan, a drago mi je što je ekipa podržala Jaramaza i njegova komunikacija je sjajna sa našim kapitenom Vasom i Jokićem i ponekada nije bitno šta mu selektor kaže", naglasio je on.

23 : 12 Mora bolje tranzicija! "Nismo uspeli, tu nismo bili najbolji. pogotovo smo imali problema u prvoj četvrtini. Jednostavno tu nismo dobro odradili posao. Slabo smo se branili u tranziciji. Posle toga je to bilo mnogo bolje. Mi moramo dalje da radimo na odbrani. Večeras je odbrana na spoljnim pozicijama bila sjajna. Janis je dao koševe i tranzicije, oni njega i traže i njemu je svašta i dozvoljeno. Pa i on mora nešto da da, ali moramo i dalje da radimo na toj tranziciji, jer ta odbrana smanjuje morala protivničkoj ekipi. Ja verujem našoj odbrani 5 na 5, ali moramo u prvih šest-osam sekundi da to bolje radimo", istakao je Pešić.

23 : 10 To su moji lavovi! "Odigrali su jednu utakmicu za divljenje, to su moji lavovi, ja im čestitam!"

23 : 08 Grčka je NAJBOLJA u Evropi! "Skoro u Beogradu nije odigrana ovakva utakmica. Očekuje nas veliki broj utakmica, nisam euforičan, ali ovakvu utakmicu pred auditorijumom koji je kompletan igrao... Dva izuzetno jaka tima..."; rekao je Pešić pa se dotakao Grčke: "Ja znam da se vi smejete i meni se smejete, ali nekada i slušajte. Ovo je najbolja ekipa u Evropi! Ogromna atletika, iskustvo, ogroman moral, koji smo i mi imali. Vraitli su se nekoliko puta, ali izdržali smo što znači da je i naša ekipa puna morala. Mislim da je rano sada večeras da se daju ocene zašto smo pobedili. Mislim da smo mi ta dva najbolja beka u Evropi, Slukasa i Kalatesa, da su ovi momci takav posao na njima napravili večeras... Isključili smo ih iz igre. Slukas koji je poznat da on ovakve utakmice dobija, naši momci su ih uzeli pod svoje. Drugo, tim je pobedio. Videli ste šta je Kalinić uradio, ali da ga ne hvalim da ne kaže da mu se udvaram. Ja mu se ne udvaram, ja kažem šta je. Kalinić koji je dao samo šest poena, Lučić takođe, videli ste šta su uradili", dodao je Pešić.

23 : 04 Pešić o Vasi "Povreda je nije teška, nadamo se, međutim to je povreda koja može da te baš skroz poremeti. Ne bih sada ništa tu govorio. Uglavnom to ćemo sutra više moći da kažemo, da se prenoći. Sada je najvažnije da naš medicinski tim pomogne da ne dođe do oticanja zgloba. Ako se to ne desi, to je prilika da se on vrati. Koliko, videćemo", naglasio je Pešić.

23 : 03 Trener Pešić! "Prvo, želim da se zahvalim našim navijačima. Igrati u ovakvoj atmosferi je za sve dodatna motivacija za sve. Sjajna utakmica sa obe strane, pokazala su se dva tima koja nisu odustajala ni jednog momenta. To je demonstracija karaktera i mislim da je ovo razlog što smo dobili meč. A podrška navijača nam je mnogo pomogla", rekao je Pešić.

23 : 00 Jaramaz: Živim san! "Lepo je veoma je lep osećaj kada sam u prilici da živim nešto o čemu sam ranije maštao. Naravno, daleko je medalja, daleko je uspeh, moramo da se usredredimo na sledeću utakmicu i kvalifikacije", naglasio je Jaramaz.

22 : 59 Morao sam da preuzmem odgovornost! "Sama utakmica je za nas bila jako važna. Kada se Vasa povredio ostali smo sa kraćom rotacijom i okolnosti su bile takve da sam morao da preuzmem veću odgovornost nego do sada. Motivacija je i pre toga bila visoka, samo sam bio svestan da smo izgubili jako važnog igrača i da mporam da uradim nešto da nadomestim njegov izostanak", rekao je Jaramaz.

22 : 57 Jaramaz o Miciću "Bila je ovo sjajna pobeda za nas kada sezna šta se sve desilo. Bilo je jako teško, nadali smo se da možemo u 40 minuta da pobedimo, ali najbitnije je da pobedimo. Sada imamo meč sa Turskom koji je jako bitan i želeo bih da kažem da nismo imali sreće sa povredom Micića koji je jedan od naših najboljih igrača i nadamo se da će se uskoro vratiti", rekao je Jaramaz.

22 : 54 Stigli su Pešić i Jaramaz! Osim selektora Svetislava Pešića govoriće i jedan od junaka pobede Ognjen Jaramaz.

22 : 50 Itudis o strategiji "Nisu bili previše sa loptom? Ko je dodavao i kreirao? Faul se pravi samo kada ideš na koš? Moram da naučim", rekao je Itudis na opasku da je strategija uticala na to da drugi igrači osim Janisa Adetokumba dobiju bacanja. "Pitajte gospodina Pešića da li je u strategiji bilo da se ne fauliraju ostali", dodao je Itudis.