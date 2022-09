Pešić zagrmio - palite narod, a ja to nisam nikad rekao! Selektor Srbije poručio: Meni ne smeta, ali nemojte zbog ekipe!

Autor Nikola Lalović

21 : 27 Konferencija za štampu je završena! Svetislav Pešić je završio svoje obraćanje medijima, a sada čekamo ono glavno - mečeve. Prvi će biti odigan u petak od 21, kada će "orlovima" biti rival Holandija.

21 : 25 "Ja sam svoju knjigu napisao" "Ja sam svoju knjigu već napisao, ali ne onu knjigu što ste dobili, nego svoju karijeru. Ja sam svoju karijeru napisao, a tu sam da pomognem ovim mladim momcima da napreduju i da vratimo srpsku košarku na vrh. Ja gledam košarku u Srbiji kao kompletan paket u kome reprezentacija nije jedina, ali je možda najvažnija", zaključio je iskusni selektor Pešić. Izvor: MN PRESS

21 : 25 "Bio je Nemanja, a sada je već Nedović" "Nedović je trenirao izuzetno do tog pada kada se desio hematom. On je već odradio tri treninga, odradio je testove i on je apsolutno spreman. Naravno da bi bio još spremniji da nije doživeo to protiv Slovenije i polako ćemo da ga uvodimo u tim. Vi znate da sam ja radio sa njim u dva navrata dok je bio Nemanja, a sada je već Nedović", istakao je Pešić. Pogledajte 01:33 intervju Izvor: MONDO Izvor: MONDO

21 : 18 Još malo o Milutinovu "Naravno da je bila odluka vezana za Nikolu. On je sada super, mnogo je bolji, ali odluka profesora Radovanovića je bila takva da on ostane, a možda se vrati i sutra. Mi smo sada vrlo sretni da je on već sad osposobljen, možda dođe i sutra"; dodao je selektor.

21 : 16 Milutinov nije doputovao sa timom... "Možemo sigurno i za njega da kažemo. Mi smo odredili ekipu, bilo je dosta povreda, svega je po malo bilo. Sezona koju su i naši i drugi igrači imali sa mnogo povreda, to se isto i kod nas dešava i dešavalo se na razne načine. VIdeli ste da smo tek juče odredili tim jer smo imali sve te probleme. Bjelica nije mogao da se priključi na pravi način. Meni je strašno žao jer sam kada sam uzimao reprezentaciju mislio da ću da radim sa njim i on sa mnom. I Bogdanovića sam planirao kao jednog od nosećih igrača, ali nažalost eto tako se desilo. Igrači kojima smo se sinoć zahvalili bili su tu do zadnjeg treninga", naglasio je on. Izvor: MN PRESS

21 : 13 Da li će neki sa manjom minutažom dobiti šansu sutra? "Videćemo, sve su opcije u igri, ne mogu sada ništa da kažem. Postoji plan igre, plan svega, vodimo računa ne samo o potrošnji i da utakmicu kao prvu respektujemo i da pokažemo skromnost. Da pokažemo i sa druge strane samopouzdanje. Da verujemo u svoje mogućnosti, ali da budemo skromni", rekao je on, a onda se osvrnuo na očekivanja od ovog tima: "Nas okružuje masa navijača i vi koji palite narod u Srbiji bez ikakvog razloga. Ja mogu da razumem da imate svoj stav, i treba da imate svoj stav. To je vaše pravo, hvala Bogu, ali ne bih baš voleo da se moje reči koriste u tu svrhu jer ja nigde nisam to rekao. Ja sam rekao da je naš prvi cilj u Pragu da nastavimo proces, Samo da ne izvrćete moje reči, to ovoj ekipi nije potrebno. Meni to ne smeta, ali ekipi to nije potrebno", istakao je on.

21 : 08 Pitali su i Pešića za Koponena! "Imam jedno pozitivno iskustvo sa njim jer je sjajna osoba, legendaran igrač ne samo u Finskoj nego u Evropi i igrao je sjajno. A jedno negativno iskustvo je to što mi je na jednom treningu slomio rame jednim hokejaškim startom", rekao je Pešić uz osmeh svih prisutnih. Izvor: MN PRESS

21 : 07 Pešić o tome šta je najbitnije "Jako je bitno svakoga poštovati, očekujemo jako motivisan tim i minimalno moramo da budemo motivisani kao i oni, to je ono što očekujem od njih. Naš cilj je da pobedimo, kao i uvek, ali naredni cilj je da iz meča u meč popravljamo svoju igru. Moramo da iskoristimo taj meč ne samo da se takmičimo, ali i da damo šansu igračima da poprave individualnu igru. Svaki meč je bitan i sutra ćemo biti spremni da pružimo maksimum", rekao je Pešić.

21 : 05 Lučić o timskom duhu "Uvek takve utakmice ako se ne uđe sa pravim pristupom mogu da budu opasne. Posebno ako je takmičenje u grupi, a oni će biti jako motivisani i spremni da se nadmeću sa nama. Osnovno je da pokažemo poštovanje prema njima i na pravi način otvorimo prvenstvo", rekao je Lučić, a onda se osvrnuo na to što strani mediji uglavnom smatraju Srbiju za skup sjajnih indivudualaca: "TIm je mnogo važniji i iznad je svakog pojedinca. Imamo veliki broj igrača spremnih da se podrede ekipi. Pravimo timski duh i nastavićemo u tom pravcu", dodao je on.

21 : 02 "Koponen je moj prijatelj" "On je moj prijatelj, u Bajernu mi je bio cimer. Veliki igrač, jako vredan, sjajan saigrač. Praktično je odavno završio karijeru, ali se konačno sada povlači"; rekao je Lučić. Izvor: MN PRESS

21 : 01 Obratio se Lučić! Konačno smo tu, sutra krećemo Eurobasket protiv Holandije koja će biti jako motivisana da igra sa nama i ima svoje ambicije i snove. Mi želimo pobedu i dobar početak.