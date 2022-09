Selektor Pešić poslije demoliranja Finske objasnio: Ovo je ključ!

"Važno nam je bilo što je Nedović dobio minute da odigra, jer je jedno trening, a drugo utakmice. Drago mi je da ga je poslužio šut, da dobijamo jednog igrača više, Kuridža je odigrao ono što se od njega traži i jedna velika ekipa mora da ima potporu igrača sa klupe. Što se tiče Vanje, on ima stomačne probleme, bolove, uzeo je lijekove i nadamo se da će mu biti bolje. Što se tiče Milutinova ne znamo da li će da igra, ali treniraće sutra. Imamo kasnije i dan pauze, da napravi neki fond treninga što je njemu najvažnije", istakao je Pešić.

Kalinić o tome šta traži Pešić

"Sigurno da selektor Pešić tražio da budemo agresivniji, što je nekada moguće, a nekad ne, ali pokušavamo, trudimo se da što više njegovih zamisli ispoštujemo. Za sada to izgleda dobro i mi sve više i više prihvatamo njegove principe i nama je to bitno", istakao je on.