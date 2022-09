Samo nemojte da se puvamo i pričamo svašta po Pragu! Pešić poslije Izraela poručio: Ne treba nam let u kosmos!

"Već to planiramo šta će biti, naravno da su zaslužili, ali šta to znači slobodan dan ovdje, nema ovdje slobodnog dana. Vidječemo", istakao je Pešić

"Ono što sam igračima rekao i što vama želim da kažem da ne potcjenjjujemo nijednog protivnika. Ostajemo skromni, ali vjerujemo u naše mogućnosti. Kako god vi pomislili ili mi koji vodimo ekipu, ponoviti onu utakmicu je dosta zahtjevno. Vi ste vidjeli kako je to izgledalo, da su se pojavile i neke jače ekipe ne bi mogle da nam pariraju Ja stalno kažem nemojte previše da se puvamo i da se pravimo važni. To što vi vjerujete u ovaj tim i volite reprezentaciju je lijepo, samo da se ne puvamo i pravimo važni ovdje po Pragu i da ne očekujemo da ćemo dobijati svakog 20 razlike. Da ne budemo navijači, nego da budemo smireni i da svako radi svoj posao. Vi volite reprezentaciju, ali nemojte da pravite velika očekivanja, jer to nama ne odgovara. Da ne letimo u kosmose, jer to nama ne treba. Vidjeli ste da u drugim grupama favoriti gube utakmice, pitajte njih zašto", naglasio je Pešić.

Kako je trenirati Jokića?

"Kao i svakog drugog igrača! To je naša pozicija, svaki igrač je isti i hoćemo da pobijedimo svakoga u Pragu, hoćemo da igramo dobro u Berlinu i samo sa Nikolom Jokićem to nije moguće. Svaki tim koji hoće da pobijedi nekoga treba igrača kao što su Micić, Jokić. Gudurić, Kalinić ili kao Kuridža. TIm je bitniji od Jokića, a on zna šta je njegov posao. A uz to on voli da sve saigrače učine boljim. Jer zna da možemo da uradimo nešto samos a timskom odbranom i napadom", naglasio je selektor.