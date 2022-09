Mislite na ovaj posljednji poraz? Novi trener Zvezde se prvi put obratio i objasnio: Mi iz svega izvlačimo pouke!

"Mislim da moramo malo da učimo, ali treba nam vremena da stvari dođu na svoje mjesto. Ja se radujem tome kada se to desi i kako će se desiti i nadam se da će to biti slučaj što prije", rekao je on.

12 : 33

Da li trenera brine poraz od Olimpijakosa?

"Kao što ste rekli ima puno novih igrača i potrebno je vrijeme da se kockice slože. To ne ide preko noći, to sve mi znamo i to smo uračunali. Što se tiče priprema, vjerovatno mislite na poslednji meč. Odigrali smo sedam pripremnih mečeva, pet smo pobijedili, dvije smo izgubili. U svim tim nekim lošim trenucima mi smo izvukli pouke i to će da nam pomogne. Nisam zabrinut, ne bi bilo ni dobro da sada igramo najbolju košarku, mislim da ćemo to uraditi kada to bude najpotrebnije", istakao je Jovanović.