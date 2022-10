Zvezda pokazala zube, Real ipak pobijedio: Vildoza mučio velikana, Bentil davao trojke, ali "kralj" je glavni u Madridu!

Crvena zvezda je uspijevala da smanji razliku, da se približi, ali Real Madrid je ipak na kraju dobio sa možda i prevelikih 16 razlike.

Izvor: Profimedia/900/Cordon Press

Crvena zvezda nije uspjela, Real Madrid je pobijedio na svom terenu. Presudila je očajna prva četvrtina crveno-bijelih u kojoj je "kraljevski klub" napravio ogromnu razliku (25:10) što je na kraju bilo i presudno za pobjedu 72:56.

Crveno-bijeli su u ostale tri četvrtine bili ravnopravan rival, ali jednostavno tih uvodnih 10 minuta bilo je kobno i do kraja su najviše uspjeli da stignu na "minus pet" (59:54) i nisu uspjeli da potpuno preokrenu ovaj meč.

Dobra vest za crveno-bijele je odličan debi Luke Vildoze koji je odigrao 17 minuta, na početku se nije snalazio, ali su dvije njegove i dvije trojke Džona Holanda u drugoj četvrtini uspjele da vrate tim Vladimira Jovanovića u meč. Na kraju je završio sa 10 poena, četiri asistencije, dvije ukradene lopte i jednim skokom.

Crveno-bijele je na kraju po svoj prilici koštalo to što svoju sjajnu odbranu sa kraja treće i početka četvrte četvtine nisu uspijevali da pretvore u poene. Poslije uvodne trojke Ćaća Rodrigeza u prvom napadu četvrte četvrtine Real naredna četiri mintua nije došao do poena, ali za sve to vrijeme izabranici Vladimira Jovanovića postigli su jedva šest poena.

Da su tada bili efikasniji. da je ušao neki šut, možda bi se meč završio i drugačije. Osim Vildoze ponovo se kao lider istakao Ben Bentil sa 17 poena i pet skokova i on djeluje kao apsolutno najbolji igrač ekipe u dosadašnjem dijelu sezone. Hasan Martin je u trećoj i četvrtoj četvrtini iskočio sa odličnim potezima i na kraju ubacio osam poena.

Sa druge strane odlična odbrana Zvezde nije dala nikome iz Reala da se razmaše, ali je bilo nekoliko dvocifrenih - Musa sa 13 poena, Dek sa 12, Jabusele sa 11, Tavareš sa 10.

REAL MADRID: Kozer 2, Abalde 6 (4sk), Hezonja, Rodrigez 6 (8as), Dek 12, Poaje 5, Korneli 7, Tavares 10 (6sk), Ljulj, Jabusele 11 (4sk), Ndiaj, Musa 13 (4sk)

CRVENA ZVEZDA: Holand 7, Vildoza 10 (4as), Lazarević 2, Mitrović 2 (4sk), Lazić, Martin 8, Dobrić 8, Raduljica, Ivanović, Marković 2 (3as), Petrušev, Bentil 17 (5sk)