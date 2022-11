Pešić govorio o Miciću i sramnoj odluci Turske: Vasa je već kupio kartu, dali su nam jedno obrazloženje!

12 : 56

STEFAN JOVIĆ KONTROLIŠE SVE

"Razgovarao sam sa igračima, pričali smo o tome kako ih treba braniti, kako organizovati odbranu protiv njih. Sastanak smo počeli kako da ih napadnemo, na koji način da eliminišemo tu agresiju, atletiku i snažnu odbranu po celom terenu. To nam je bio fokus na sastanku. Bez dobre defanzive i kontrole tih bazičnih stvari, poput skoka. Brojke sa meča protiv Britanije bile su na dobrom nivou, imali smo 16 ofanzivnih skokova, to je znak da ekipa po svaku cenu želi da dođe do pobede, 24 defanzivna i 10 ukradenih lopti, 18 asistencija. To su brojke koje pokazuju timski prilaz. Zašto nije bilo boljeg procenta šuta, to je pitanje i uigranosti novih igrača, neki zajedno nisu igrali. Moraćemo malo da poradimo na organizaciji napada. Stefan Jović je posle pet meseci odigrao meč, pokazao svoje plejmejkerske kvalitete. Nije izgubio nijednu loptu. Kontroliše svoju igru, igru svog tima. Treba nam protiv Turske još malo više agresivnosti."