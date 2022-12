Partizan opet izgubio u drami! Traju muke crno-bijelih, ponovo su ispustili sve u završnici!

21 : 14

Kako su crno-beli ispustili kontrolu u Sloveniji?

Na pet minuta do kraja, Partizan je pre svega ofanzivnim skokom stekao "plus 4" (72:68) i ta prednost nagovestila je da će tim Željka Obradovića moći da zadrži kontrolu kroz završnicu. Ipak, posle trojke Jogija Ferela (za 71:72 na četiri i po minuta do kraja) i "Žocovog" tajm-auta, Partizan je ušao u kontraritam u napadu.

Usledio je Egzumov faul u napadu, Papapetruova promašena "otvorena" trojka, pa Egzunoivi koraci... A Cedevita Olimpija je te poklone koristila i povela košem Ferela 75:72.

Konfuznom igrom i u dole opisanoj završnici, crno-beli su ostali bez pogotka iz igre u poslednja četiri i po minuta, a Ljubljančani su to iskoristili, kaznili i naneli Partizanu još jedan poraz koji ukazuje na krizu u njegovoj igri.

Izvor: MN PRESS, Grega Valancic/Sportida