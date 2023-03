Šamar za Crvenu zvezdu u Zagrebu! Crveno-bijeli potonuli pred derbi, srušila ih Cibona!

Na kraju u penal završnici nije Crvena zvezda mogla do preokreta!

Na 12 sekundi do kraja faul Zvezde koja ima još jedan mali faul i sada imamo tajmaut!

Kampaco je dao trojki na 20 sekundi do kraja za 81:80!

16 : 22

Loše poluvreme...

Crvena zvezda ne prestaje da radi ono što radi već nekoliko utakmica, da se previše oslanja na trojke i tako ne dolazi do dobre igre. Cibona je to iskoristila i u kratkoj rotaciji zahvaljujući odličnoj igri plejmejkera Kapuste i Radovčića je došla do egala.