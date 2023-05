UŽIVO REAL MADRID - PARTIZAN: Panter PLEŠE u Španiji, 12 trojki crno-bijelih i ČETIRI lične za Lesora i Tavaresa!

Egzuma ostavljaju samog, on pogađa otvorenu trojku, ukupno 12. za srpski tim iz 20 pokušaja - 75:60!

Egzum ostaje u ćošku i to kažnjava trojkom - 67:54.

"Da nastave da igraju kao u prvom poluvremenu. Moramo da shvatimo da igramo protiv Reala, potreban je fokus, koncentracija tokom svih 40 minuta. Dobro se kretala lopta, igrlai smo pametno, nisam zadovoljan nekim odlukama u napadu, ali je sve to dio igre", rekao je Obradović u pauzi.

Statistika prvog poluvremena kaže da je Patner sam dao više trojki od cijelog tima Reala, on je dao tri, a Madriđani samo dvije.

Tavares udara rampu Trifunoviću, a onda pravi faul u napadu, to mu je treća lična, mora da izađe napolje, Partizan vodi - 37:30!

21 : 46

15' - NANELI ZA TRI

Fernandez je bio sam na šutu za tri, pokušao je da doda do Tavaresa koji ga nije gledao, Panter je ukrao loptu, dodao do Nanelija koji je bio sam u ćošku i to je kaznio trojkom - 37:30!