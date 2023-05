UŽIVO CRVENA ZVEZDA BUDUĆNOST: Duško Ivanović ostavio JEDNOG igrača van tima, sa njima napada Podgoričane!

Crvena zvezda dočekuje Budućnost u prvom meču polufinalne serije ABA lige.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda Meridianbet počinje polufinalnu seriju ABA lige protiv podgoričke Budućnosti. Prvi meč igra se u "Pioniru" i pokušaće da dođu do vođstva. U finale ide tim koji prvi stigne do dva trijumfa i crveno-beli će uraditi sve da prvi korak naprave u Beogradu.

Trener srpskog tima Duško Ivanović oprezan je pred ovaj meč. "Budućnost posle promene trenera igra izvanredno, i pre toga ekipa je selektirana i ima kvalitet iza međunarodna takmičenja poput Evrokupa, a sa pojačanjima koja su stigla i za nivo više. Ozbiljan klub je u pitanju, imaju svoje ambicije i želje, a to je sigurno plasman u finale. Igraju agresivno, sa puno samopouzdanja i sa jasno podeljenim ulogama. Erik Grin igra fantastično u poslednje vreme i možemo da kažemo da igra u životnoj formi. Ipak, verujem da čvrstom i odgovornom igrom uz pune tribine možemo do pobede. Podrška nam mnogo znači ne moram da ponavljam koliko, jer se to pokazalo i u Evroligi, zato pozivam naše navijače da dođu i da nam pomognu u nedelju uveče kako bi otvorili ovu seriju kako želimo", poručio je Ivanović.

Dešavanja sa meča pratite na MONDU klikom na karticu "RAZVOJ DOGAĐAJA".