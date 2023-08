PEŠIĆ DIGAO GLAS - JA ZNAM DA VI HOĆETE O TOME... Selektor se prvi put obratio sa Mundobasketa, jedno mu zasmetalo!

"Dešavalo se na početku priprema da na nake igrače nismo mogli da račuinamo i stvarno mi je žao zbog toga, ali to je sada prošlost i da vidimo šta je sada i šta se sada dešava. Na kraju je to bilo dosta dobro, igrači su prihvatili naš sistem, a najvažnije je da mi znamo da smo mi tu zbog njih, a ne oni zbog nas. To je bilo dosta interesatno rešavati neophodne stvari, a da dođeš u objektivno dobrom stanju. Nemamo sada probleme fizičke prirode, ali svako ima pomalo nešto što nosi. Utisak je da su svi kao zapete puške"; rekao je Pešić.

14 : 44

Da li je Pešić zadovoljan formom?

"Znate kako nikad dovoljno vremena. Ali mi to znamo i šta da radimo. Ja sam uvek pričao da o problemima uvek može da se priča, ali to treba uzeti kao izazov. Kako i na koji način to rešavati, sve što nose pripreme. Suvišno je pričati o problemima, to nas samo zamara. Ako to pretvorimo u izazov, to je nešto što nas vuče napred i motivacija je Razumeli smo da svaki dan treba da bude iskorišćen na najbolji način. Ekipa je dala ogroman doprinos, igrači su najvažniji. Sve ostalo je bilo dosta dobro."

Izvor: Kurir/Dado Đilas