SRBIJA JE NA OLIMPIJSKIM IGRAMA: Vize su obezbjeđene - sad čekamo svjetsko zlato!

Srbija protiv Kanade u polufinalu Svjetskog prvenstva, nakon obezbjeđene vize za OI!

Reprezentacija Slovenije nije uspjela da bude konkurentna Kanadi tokom svih 40 minuta četvrtfinala Mundobasketa, pa je upisala poraz! Kanađani su bili bolji (100:89), pa će za nagradu u polufinalu igrati protiv Srbije - ovaj rezultat donio je srpskoj reprezentaciji plasman na Olimpijske igre jer smo jedna od dvije najbolje evropske selekcije na turniru!

Biće to istorijski plasman Srbije na Olimpijske igre - naša zemlja pod ovim imenom prvi put ide na najveće takmičenje direktno, a posljednji put kada je nacionalnom timu to pošlo za rukom bilo je davne 2004. godine, kada je upravo Svetislav Pešić "plasirao" reprezentaciju na OI!

Ovog puta su na to uticali i neki drugi rezultati - tada je bilo bitno samo to što smo aktuelni svjetski šampioni, ali to bi mogao da bude slučaj i nakon turnira na Filipinima! Srbiju u polufinalu čeka Kanada, a zatim bi u borbi za zlato potencijalni protivnici mogli da budu SAD ili Nemačka.

Što se tiče Kanađana, oni su sigurnom partijom stigli u polufinale. Nakon čvrstog otpora Slovenaca u dvije četvrtine i egala na poluvremenu (50:50), tokom treće deonice je počeo da se slama otpor. Kanađani su prvi put stigli do opipljivije prednosti i nešto duže je zadržali, a u tim trenucima je delovalo da Slovenija nema dovoljno širine da odgovori. Kako je meč odmicao Luka Dončić je postajao sve nervozniji, a nakon što su Dilon Bruks i on isključeni bilo je jasno ko je gore prošao - Slovenija bez najboljeg igrača nije mogla do senzacije.

Do tog trenutka Dončić je postigao 26 poena, ali uz loših 4/14 za dva, dok je Klemen Prepelič morao da preuzme i povuče kad je bilo bilo teško. Ubacio je 22 poena i jedno vreme bio lider tima u kojem je još samo Zoran Dragić imao dvocifreni učinak sa 10 poena. U pobjedničkoj ekipi najbolji je bio Šaj Gildžs-Aleksader sa 31 postignutim pooenom, dok je Er-Džej Beret ubacio 24. Dvocifreni učinak imali su još isključeni Bruks i Nikel Aleksander-Voker sa po 14 poena.

Parovi polufinala:

SAD - Njemačka

Kanada - SRBIJA!

