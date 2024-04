UŽIVO ŽELJKO OBRADOVIĆ OSTAJE U PARTIZANU: "Navijači, nastavite da pevate tu pesmu!"

Autor Mladen Šolak

16 : 03 Konferencija za novinare je završena Posle ozvaničenja novog, dvogodišnjeg ugovora sa Željka Obradovića, on i predsednik kluba Ostoja Mijailović pozirali su sa istim šalom koji je i dočekao "Žoca" pre tri godine nazad u Humskoj.

16 : 02 "Kup Koraća me ne interesuje previše" Ostoja Mijailović: "Doneli smo pred sezonu dva sportska cilja - prvi je plej-in ili Top 8 i rekli smo tada da jedan od dva cilja nismo osvojili, još smo u igri za drugi cilj. Daćemo svi šansu da to ostvarimo. Ako biste me pitali početkom sezone, šta biste više želeli da osvojimo ABA ligu ili plej-in, birao bih ovo drugo. Biću potpuno srećan ako osvojimo ABA ligu, a i ako je ne osvojimo, a daćemo sve od sebe, nastavićemo da radimo" Mijailović o Kupu Koraća: "Što se tiče kupova, i ne interesuje me previše. Sa ove pozicije sam za sedam godina osvojio tri Kupa Radivoja Koraća u Nišu i jedan ABA Superkup. Zanimaju nas ova ozbiljna takmičenja, Evroliga i ABA liga"

15 : 58 "Kad se može očekivati Evroligina odluka? Mijailović: "Pitate pogrešnu odluku, da Partizan odlučuje, odluka bi već bila doneta... Što se tiče sledeće sezone, prema mojim informacijama, format ne bi trebalo da bude promenjen. Evroliga verovatno čeka da se završe sve regionalne i lige sa prohodnošću ka Evroligi i da će posle završetka tih takmičenja odluka biti doneta. Očekujem da Partizan igra Evroligu, želeli bismo da je igramo kao osvajač ABA lige, ali i ako je ne osvojimo, želimo da je igramo na pozivnicu kao prošle sezone ili kao Zvezda u sezoni koja je i dalje aktivna"

15 : 56 Ostoja Mijailović o ugovoru Zorana Savića "Zoran Savić nije deo stručnog štaba, sportski je direktor već tri i nešto godine, na službenom je putu i o tome ćemo vas obavestiti kada se dogovorimo sa njim. Ima ugovor do kraja sezone i vredno radi na konstruisanju tima za novu sezonu. Nije jednostavno tržište, komplikovano je, sve je više klubova, utakmica, fizičke igre, potrošnja igrača je nenormalno velika. Nije mu lako da sklopimo tim i zahvalan sam mu što je verovao da dođe u trenutku u kojem je klub posle korone verovao i došao da radi"

15 : 56 Obradović: "Borba za Top 8 - primarni cilj" "Borba za Top 8 biće primarni cilj, kao i svakom klubu u Evroligi. Sad je možda Top 10 i svi to žele, to je logično, normalno, mi smo deo toga i probaćemo da kroz to pokažemo navijačima najveću ambiciju. Sve ostalo nema smisla"

15 : 55 Željko Obradović o formiranju novog tima "Pojavljuju se raznorazna imena, nagoveštaji ko je sve interesantan za Partizan i tu su sve negde... Pre neki dan sam pročitao ime igrača na koga do tog trenutka nisam pomislio i to je sastavni deo onoga čime se bavimo i nema sile da to promenimo. Ljudi će da izbacuju raznorazne vesti, neko će da šapne... I to tako ide. U ovom trenutku su prioritet igrači koji su trenutno u klubu. Neki imaju ugovore, neki ih završavaju. Treba pre svega da razgovaramo sa ljudima koji su deo Partizana i koji bi trebalo da odigraju u periodu pred nama, nadam se da se plasiramo u finalnu seriju protiv videćemo koga" "Imamo planove, pričamo sa predsednikom šta je to što bi možda trebalo da se promeni, a uvek dolazi do promena u timu i retko koji tim je nešto uradio, a da nije promenio nijednog igrača. To je uvek pitanje ambicija kluba i kako se gleda na rezultate, ali imamo pred sobom polufinalnu seriju i to je u ovom trenutku najvažnije. Dakle, razmišljamo, ali nismo imali nikakve ozbiljnije kontakte. Da li imamo neka imena, imamo, skauti predlažu... I onda ćemo doneti odluku. Nikad nisam gledao igrača u životu kao prošlog leta, ali bilo je teško. Pre svega mislim o igračima koji do zadnjeg trenutka čekaju angažman u NBA ligi, pa pristaju na dvosmerne ugovore, pa daju reč, a onda se pojavi sledećeg dana sa porukom 'Zove me taj i taj klub, hoću da ostanem u Americi'. Svestan sam da neki igrači žele da dođu i da rade sa mnom, ali sve to treba da se sklopi da su i oni nama potrebni i da je ovo idealna sredina za njih" "Ovog leta, svi igrači koji su ostali i otišli napravili su neuporedivo bolje ugovore, sa te strane možemo da pričamo o igračima, da će im rade ovde prijati, da će im cena biti drugačija... Igrački vek traje koliko traje, ali postoji i finansijski faktor, koji mora da se poštujemo"

15 : 50 Mijailović: Evroliga nam zamera uvrede sa tribina "Ostanak imena kao što je Željko Obradović je veliki faktor za ostanak u Evroligi, ali moraju i druge stvari da se poklope. Odlučuje 11 deoničara - vlasnika Evrolige, a siguran sam da Partizan kao najgledaniji klub u Evropi znači i za njihove prihode... I da se vratim još jednom na problem koji imamo, to je razlog koji moramo da iskorenimo sa tribina. To je jedina stvar koja nam je bila zamerena i zbog koje plaćamo kazne. Plaćamo i zbog velikog broja svojih navijača i ne bunimo se za to, hoćemo sve da primimo u Arenu, ali ovo drugo je jedna od prepreka da budemo idealan klub, sportska organizacija i prepoznati u celom svetu", rekao je Mijailović.

15 : 45 "Navijači, nastavite da pevate" Bio je upitan Željko Obradović za pesmu "Čekam tebe da ostvarim jedan davni san", kojom navijači Partizana priželjkuju da im "Žoc" donese još jednu titulu prvaka Evrope u Humsku. "Navijači Partizana imaju mnogo lepih pesama i apelujem na njih da nastave da pevaju te pesme, lepe su i izazivaju lep osećaj kad god se pevaju i mislim da treba da nastave da se pevaju. Što se konkretno toga tiče, kad sednete i krenete da radite, najvažnije je da terate sebe da imate neku ambiciju, a onda možete da stignete do nekog cilja, bez ambicije toga nema, a sve je to povezano sa ambicijom, sa time da ogromna želja postoji, ali i objektivne stvari. Niko nema pravo da nam oduzme tu želju da maštamo i sanjamo na neki način. Snovi se nekad ostvaruju ili ne ostvaruju. Ispred nas je period koji će pokazati da li smo sanjali lepo. Ima i lepa pesmica 'Svet je lep kada sanjamo zajedno'. Što da ne? Da sanjamo, pa da vidimo dokle ćemo stići"

15 : 43 "Nastaviće se ugovor sa Telekomom" "MTS je naš višedecenijski sponzor, sa kratkim prekidom 2015. i 2016. Istekao nam je ugovor za Novu godinu i do ovog trenutka nije produžen, pisali smo zahtev i ne vidim nijedan razlog da ugovor ne bude produžen i da ostanemo bez takvog sponzora. Zašto ne nosimo reklamu u svim takmičenjima? Evroliga ima jasna pravila o fer-pleju, ima naše sponzorske ugovore i svi sponzori moraju da budu pod ugovorom. Evroliga nas je opomenula da ili potpišemo ugovor ili da skinemo mts sa dresa. Pošto ugovor nije bio potpisan, stigla je opomena da moramo da skinemo ako nemamo važeći ugovor. Nosićemo 'mts' u ABA ligi i finalnoj seriji, čime ćemo pokazati sponzoru da to što nemamo aktuelni ugovor ne znači da poštujemo našeg sponzora, a ako ne bude potpisan, što ne verujem da će se desiti, tražićemo novog sponzora. Sa mts-om imamo sjajnu saradnju i mislim da smo i mi njima dobar 'prozor' za reklamu", rekao je Mijailović

15 : 39 Mijailović o licenci Evrolige Da li verujem u 'a' licencu? To je pitanje biznisa, ne košarke. 'A' licenca je stalno članstvo i suvlasništvo, a 'B' licenca se daje na tri godine i nemate vlasništvo, već garanciju da ćete u dužem periodu igrati. U prvo ne verujem i to je bazirano na realnosti. Zašto bi poklanjao svoje vlasništvo neko ako ima osam odsto vlasništva nečega što vredi mnogo kao Evroliga što vredi? Mislim da smo svoju šansu za to propustili pre 10, 15 godina, kad je bilo jednostavnije, ne znam što nismo tad dobili, nisam bio u klubu" "Bili bismo srećni i 'B' licencom, da bismo mogli da formiramo dugoročno budžet, ugovore igrača... Znate koliko je teško da preuzmete velike obaveze, a da nemate garanciju da ćete igrati Evroligu i sledeće sezone? Licenca, 'A' ili 'B' daje nam šansu da dugoročno planiramo"

15 : 36 Obradović o Evroligi, fer-pleju... "Prema onome što ja znam, Partizan je napravio prezentacijom pred Evroligom koju su oni tražili i koliko znam, to je ocenjeno kao veoma dobro. Naš cilj je upravo taj, da jednog dana budemo stalni član Evrolige. Radimo na tome. U kontaktu sam sa mnogo ljudi iz klubova koji imaju 'A' licence i zadovoljni su kako izgleda Partizan i svim što se dešava kada igra Partizan. Sad u plej-ofu imate situaciju kakve se stvari dešavaju. Mi smo prošle godine imali seriju protiv Reala, gde smo se ponašali izuzetno korektno, dobili smo čestitke. Fer-plej je pobedio, mi smo bili inicijatori fer-pleja i to će da bude Partizan, da za nas kažu 'Ovi ljudi se ponašaju fer i sportski'. Od kada sam došao ne sećam se da sam nekoga uvredio, neku ružnu reč izgovorio... Ogromno iskustvo mi daje za pravo da se tako ponašam i u ovom svetu, gde su zavist i ljubomora glavne odlike, da pokazujemo neke druge odluke - da smo spremni da pretrpimo poraz, poštujemo protivnike i da se sa puno ljubavi i poštovanja odnosimo prema drugima", rekao je Obradović

15 : 33 O odnosu sa Zvezdom: "Vidim da se najavljuje gospodin Drčelić" "U klub sam došao u oktobru 2017, odnosi su bili još ori. Ovde nisu loši odnosi dva kluba, nego između dva predsednika kluba. Sad vidim da se gospodin Drčelić najavljuje kao novi predsednik KK Crvena zvezda. Dakle, ja sa tim čovekom imam normalan odnos i mislim da će se odnosi popraviti samo promenom u njihovom klubu. I pre mog dolaska ti odnosi bili su užasno loši, to je iz perioda njihovog predsednika čije prezime danas ne želim da spomenem i Vujoševićevog, odnosno Danilovićevog vremena. Ti odnosi su tada pokvareni i nikad nisu bili gori", rekao je Mijailović. "Nikad se nisam drugima udvarao da budem drugi ili treći, da bi oni bili srećni. Uvek sam se trudio da ovaj klub bude prvi i uvek se trudio da damo što više da budemo bolji, da budemo prvi. To su navijači prepoznali. Kad sam došao, govorili su mi da sam poslat u klub da budem drugi, da klub samo živi i zato nas i napadaju iz susednog tabora, ali ja im poručujem da moraju da pobede na parketu, ne van parketa. Imamo sad finalnu seriju, pozivam navijače da navijaju dostojanstveno, za naše momke, da veruju u šta radimo, a šta će drugi da rade - to nije moj problem", dodao je predsednik Partizana

15 : 29 Ostoja Mijailović o budžetu "Budžet Partizana je bio 1,3 miliona kada sam došao, sada je daleko veći, ali daleko manji od najvećeg budžeta u Evropi. Mislim da je ovaj budžet sasvim dovoljan za naše ambicije. Da li će biti veći? Hoće, ali raste i budžet drugih timova. Prošle godine smo imali manji budžet nego ove, a imali smo zapanjujući rezultat. Ne igra uvek novac. Mora da se poklopi hemija, imali smo problem i sa povredama, izgubili smo sedam-osam utakmica na koš, potpuno nesrećno. Trudićemo se da uvek imamo što veći budžet, ali ne zaboravite da živimo u zemlji gde je prosek plate manji od hiljadu evra, a borimo se sa zemljama koje imaju i po 80 miliona evra"

15 : 27 "Ostoja je napravio ručak, zamolio sam da se obratim" Željko Obradović: "U toku sezone nemam vremena da razmišljam o tim stvarima, možda sam razmišljao u trenutku u kojem su navijači skandirali, kada sam uzeo tablu i objasnio da nema nikakve dileme. Nisu postojale dileme, već smo pričali o situaciji u kojoj se nalazimo i kako možemo da nastavimo dalje. To su normalni razgovori". "I da iskoristim priliku da zahvalim Zoranu Saviću, koji nije ovde, jer je na sastancima i radi za Partizan, ako nekoga to zanima. Sve smo to radili tako da razgovaramo i gledamo šta je najbolje. Prošle godine smo imali u leto sastanak Upravnog odbora, Ostoja je napravio ručak i zamolio sam Ostoju da kažem par reči pred 15- ak osoba. Da je u ovom svetu privilegija da sediš sa ljudima koji imaju istu ideju i osećaju istu ljubav. Prošao sam mnogo toga, igrao sam u Partizanu 1984, kada je predsednik imao pet godina, bio sam i trener, prolazio te klubove, osvajao prvenstva, ali to što doživljavam u Partizanu nigde nisam doživeo. Ovo nigde nisam doživeo, moj grad, moji ljudi... I moje zadovoljstvo je ogromno što ću ovde nastaviti da radim, sve dok navijači misle da sam ja taj čovek. Ako se pojavi drugačije mišljenje, onda ću da razmišljam o drugim stvarima, a verujem da imam godine da bi i trebalo da razmišljam o tim stvarima"

15 : 22 "Vređanja moramo da iskorenimo!" "Naslušao sam se gluposti i sve naše stvari rešavamo u klubu, imamo zajedništvo jer svi ljudi koji su u klubu vole ovaj klub. Videli ste kakav je trag Partizan ostavio na Matijasa Lesora, na Dantea Egzuma, koji igra vrhunsku košarku i ponosan sam što ga je Željko vratio na taj vrhunski nivo... Doneli smo Srbiji i regionu mnogo i moramo da iskorenimo ta vređanja, jer nam ništa dobro neće doneti. Nama trebaju uslovi da možemo da radimo", rekao je Mijailović. "Nikad mi nije niko postavio pitanje kako Partizan uspe da izmiri sve obaveze? Jer je to moja obaveza, ali trebaju nam uslovi da to možemo da uradimo", rekao je Mijailović.

15 : 20 Ostoja Mijailović o uvredama na utakmicama Partizana "Nikad svoju poziciju ne bih zloupotrebio da govorim za koga da glasaju i slično, ali ta vređanja ka našim bivšim giračima, ljudima koji vode državu, koji vode druge klubove, to nam pravi i reputacionu i finansijsku štetu. Reći ću vam prvi put kako se osećam 'unutra'. Na nama je da obezbedimo da ovi ljudi prime platu na vreme. Partzian je kad sam došao isplaćivao tri ili četiri plate od 10. Uvek je prenosio dug od pet plata i to ga je dovelo da bude pred gašenjem 2017. Borili smo se sve vreme da napravimo kvalitetan budžet... A, često kada krenu da vređaju predsednika države, navijači gledaju kako reagujem, naravno da nikad ne reagujem, jer nije primereno, ali moj unutrašnji osećaj je jako loš, jer se dešavalo da već sutra moram da pozovem za neku pomoć za klub i da odem na razgovor gde mi čovek kaže jasno 'ja ću kao predsednik pomoći, ali kao čoveku mi ne prija da me vređate na najstrašniji način'. Koji je moj odgovor na to?" "Imamo najboljge trenera, najbolje navijače, najbolju upravu i to je jedina stvar koju moramo da rešimo, da nam se stalno to spočitava kad tražimo stalno članstvo u Evroligi ili sponzore, da nam se spočitava da se bavimo politikom. Idite na izbore i glasajte, ali ljudski je moje da kažem da ne treba vređati Milutinova, predsednika države, bilo koga".

15 : 16 "Znam da priča o budžetu bode oči" "Znam da priča o budžetu mnogima bode oči, partizanovci nas vide na Fajnal-foru i to znam, a da li bismo mogli da uđemo sa budžetom u ravan sa najboljim timovima, znam da to nije moguće. Bez obzira na budžet, ambicije ostaju najveće moguće, postoje i realnosti, a mi ćemo se truditi da idemo i preko realnosti, što više možemo", rekao je Obradović

15 : 15 Željkov osvrt na tri sezone "Ambicija nas sve tera na bilo kakav sledeći korak u životu. Ambicija koju sam postavio kad sam preuzeo Partizan je da budemo u Evroligi i ni u snu nisam mogao da pretpostavim da će ovako da izgleda. Da ljudi iz regiona, iz Evrope dolaze na Partizan i to je prevazišlo košarku. Svi žele da prisustvujemo i najveća je sreća kad nekog činiš srećnim" "Bilo je odličnih momenata, bilo i momenata koji nisu bili dobri, a naša ambicija za ovu sezonu je da budemo Top 8, ali kad pogledamo učinak ove i prošle godine, mislim da ima razloga za zadovoljstvo, ali ne i da se zadovoljavamo. I da kažem još jednu stvar - sem ljudi iz uprave, koji daju lično vreme i novac, imamo i dosta sponzora i da im zahvalim svima, kao onima koji će pomoći, kakva god bila ta pomoć".

15 : 12 "Ovaj klub osećam, volim..." "Ovo je klub koji osećam, volim i jako sam srećan što ću nastaviti da radimo i u sledećem periodu u Partizanu", rekao je Obradović

15 : 11 Obradovićeva molba pred Budućnost "Bilo je stvarno zbog kojih smo plaćali kaznu, navijači su svesni da može bez toga, da ne bismo plaćali velike kazne i uradili smo veliku stvar, dobili smo mnogo mladih navijača i važno je da im pošaljemo dobru poruku - da se sve svede na fer i sportsku borbu. Kod nas utakmice odavno nisu postale pitanje pobede i poraza, već ponašanja, koliko cenimo sve protivnike koji dođu u našu Arenu i koliko treba da se posvetimo da jedino pravo bude bodrenje svog tima. Svemu ostalom nije mesto u Areni, to je moje mišljenje i mišljenje ljudi iz Partizana. Molim da ekipu Budućnosti dočekamo kao sportske prijatelje, da se osećaju lepo u našoj Areni i da daju punu podršku našem timu. I svi da dolaze zbog ljubavi prema Partizanu. Deca sa roditeljima - to je atmosfera koja se samo poželeti može. Da li može bolje? Može, Evroliga i hoće da vidi sjajan ambijent, da budemo primer"

15 : 09 "Navijači - pokretačka snaga Partizana" "Moja prva konferencija za štampu po povratku bila je usmerena na to da Partizan bude stalni član i neverovatno je zadovoljstvo zbog svih nas prisutno zbog onoga što se dešava na našim utakmicama. To više nije samo utakmica, dobilo je dodatni značaj zbog ljuti koji prate i vole Partizan. Hvala im na ljubavi, podršci i timu i meni lično i zamoliću ih da tako nastave", rekao je Obradović

15 : 08 "Posebno hvala upravi" "Hvala predsedniku Mijailoviću na lepim rečima i na ukazanom poverenju, bila je ovo obostrana želja, nije se postavljalo pitanje, već sam rekao da je ovo moj klub, u kojem uživam radeći. Ovo je prilika da se zahvalim svima sa kojima sam u ove tri godine sarađivao, pre svega igračima, svim trenerima, radnoj zajednici i još jednom - hvala ljudima iz uprave koji vole Partizan i ulažu i vreme i novac da bi Partizan funkcionisao najbolje moguće. Svi zajedno pravimo Partizan i digne nas ljubav prema Partizanu", rekao je Željko Obradović

15 : 07 "Ovo je važno i zbog onoga što želimo" Mijailović: "Hoćemo da budemo stalni član Evrolige i u sklopu toga ovo danas je takođe jako važno"

15 : 06 "Ugovor na dve godine, ali on ne znači ništa!" "Kao Partizanovac, želim da Željko ostane u Partizanu koliko god bude želeo. Više puta je pričao koliko mu znači Partizan i želim mu svu sreću da ostane što duže. Ova uprava, na čelu sa mnom, nema mandat duže od dva mandata, a posle svog mandata ne mogu nikome da garantujem ni za budžet, ni za uslove rada. Ovaj dati ugovor ne znači ništa i siguran sam da će bez obzira na ugovor Željko ostati još dugo u Partizanu", rekao je Mijailović

15 : 05 "Partizanovci, čestitam!"

"Poštovani novinari, izvinite što smo vas zvali jutros za danas... Mislim da nas očekuje sjajan period, prethodne tri godine radili smo zajedno na ovom projektu i mislim da smo uradili puno. U Partizanu ima novo da je Željko Obradović, naš stari trener, produžio ugovor sa Partizanom na još dve sezone. Čestitam Željko, čestitam svim Partizanovcima".

14 : 53 O čemu bi još moglo biti reči? Već su počela da se pominju neka imena kao potencijalna pojačanja za narednu sezonu, a takođe se mnogo govorilo i o ulasku Dubaija u ABA ligu naredne sezone. Konferencija uskoro počinje.

14 : 44 Kreće i polufinale! Sigurno će biti reči i o polufinalu ABA lige i predstojećim mečevima sa ekipom Budućnosti iz Podgorice. Prvi je na redu u utorak 30. aprila u Beogradskoj areni.

14 : 33 Dve godine? Spekuliše se da je najtrofejniji evropski trener svih vremena potpisati novu trogodišnju saradnju sa crno-belima. Sadašnji ugovor je potpisao na leto 2021. godine i ističe mu na kraju sezone. Izvor: MN PRESS