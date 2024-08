Srbija i Njemačka, to je finale Olimpijskih igara! Pešić "pecnuo" Amerikance, a Bogdan iznenadio sve odgovorom!

"Slažem se sa Herbertom, taj meč sa Njemačkom bio je kao finale. On je skroman, veliki je stručnjak. Sve gleda po malo i iz svog ugla. Ja sam to i na konferenciji rekao, bez da neko shvati u ovom ili onom smjeru. Finale Olimpijskog turnira trebalo je da igraju Njemačka i Srbija. Zaslužili su i oni. Slažem se sa njim."

Kako je tekla priprema za Njemačku? "Odgovoriću ja na to, fizički i mentalno je bilo teško. Samim dolaskom na OI smo znali šta nam je cilj, držali smo se toga, pored svih tih problema u glavi nam je bila samo medalja. Kada smo znali da nas čeka meč sa Njemačkom, znali smo šta treba da uradimo, da imamo kvalitet, to smo pokazali. Dobar meč smo odigrali, došli do medalje. Ostvarili smo ono što smo zacrtali", jasan je Dobrić.

"Ovo zajedništvo se gradilo, nije odjednom i na treningu i na utakmicama i poštovanje koje imamo između nas. Svi su stavili tim ispred sebe i taj neki cilj. Nismo znali koji su naši dometi, ali smo znali da su visoki, vjerovali smo u to i to nam je bila ogromna motivacija na svakom treningu, sastanku, gdje god smo bili, bili smo zajedno. Trudili smo se da da što više vremena provedemo zajedno."

"Od svega po malo, pripreme, rad, riječi, dogovor. Kao u životu, ako imaš ispred sebe cilj... Nije lako, ali je motiv, daje ti dodatnu emotivnu, mentalnu snagu i motivaciju, da se odrekneš nekih lijepih stvari preko ljeta, da budeš sa ekipom, da daješ sve. Kad se završi meč, ne postoji ništa drugo osim pripreme za narednu. Teško je izdržati, momci su to uradili, tako je bilo i u Manili. Mogli smo mi i da izgubimo od Njemačke, ali smo pokazali stav i sve. Zato im javno čestitam na odnosu i svemu što su uradili, radi se zajedno, dobijao sam i kritike od igrača, prijedloge i dobre i loše i prijedloge koji mi se nisu uklapali u neka moja pravila, ali smo uvijek nalazili put do toga."

13 : 27

Pešić: Hvala!

"Hvala svima na podršci, posebno našim navijačima koji su nam dali podršku, to nas raduje, od ljudi koji stvarno poznaju košarku i na kraju ne samo da žive od košarke nego žive za košarku. Veliko je zadovoljstvo. Želim da se zahvalim javno igračima, Bogdanu kao kapitenu ekipe. Nema velikog rezultata, bez zajedničkog puta do tog rezultata. Taj cilj, taj put nije uvijek bio lagan za velike stvari je potrebno mnogo odricanja. Ima puno prepreka na putu do cilja. Ekipa je napravila, ne atmosferu, nego o zajedničkom putu do cilja. Ekipa koja je generacija, tu su igrači iz sličnih generacija. Slučajnosti u vrhunskom sportu nema. To su igrači koji su zajedno prošli sve te selekcije i Bogdanom koji je malo stariji i mlađima poput Petruševa i Jovića."