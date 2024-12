"Kome treba ova smijurija?" Željko Obradović povisio ton pred novinarima poslije poraza u derbiju!

Autor Dragan Šutvić

21 : 33 Kraj konferencije Konferencija je završena.

21 : 32 "O Majku" "Razgovarao sam sa Majkom, objasnili smo mu neke stvari. Igrao je bez izmjene u prvom poluvremenu. Nema izmišljanja tople vode, tako je kako je."

21 : 31 "Nemoguće je u ovom ritmu" "Nema šta da čekamo da izrastemo ili ne. Falilo je malo detalja, rekao sam šta su ključne stvari. Da se oporave prvo ovi koji su povrijeđeni. Igramo bez dva pleja i kapitena. Neću alibi da tražim, nikada ga nisam tražio, to su igrači koji nam nedostaju. Kada vratite film i uzmete njihovu minutažu nije lako. Treći dan u zadnjih šest dana dajem slobodan dan. Nemoguće je u ovom ritmu. Dolazi nam Fener koji je drugi u Evroligi. Moram da dam svježinu mojim igračima."

21 : 30 "Krivac je ABA liga?" "Krivac je samo onaj koji vodi ligu. Zašto iza naše klupe stoji zaštitna ograda ovdje, a ne na Evroligi? Sreća je što iz tog takmičenja nema prohodnost u Evroligu. Zamislite da je to pitanje, šta bi se onda sve dešavalo dok ja još nisam došao ovdje. Pokušavam da spustim loptu, da ne reagujem na vrijeđanja. Prošle godine su me vrijeđali, nisu prekinuli meč, kod nas kad su vrijeđali tjerali su navijače napolje. Dva aršina postoje. Zašto? To je pitanje za ljude koji vode ligu, da li im treba ovakva smijurija i tako dalje, da se prekida utakmica. Ne pričam samo o ovoj utakmici večeras, nego generalno."

21 : 29 Obradović o tehničkoj "Da se vratim na tehničku koja je meni suđena. Ja sam na engleskom pričao da je faul u napadu, to sam ponovio. I pogledao sam snimak, bio je faul u napadu i to ispred sudije. Nisam dobio upozorenje prije toga. To je pravilo, ako sudija hoće da dosudi, da dobijem upozorenje, kao što je bilo igraču Zvezde. Meni je svirana tehnička. Zašto? To ide na čast sudiji koji je tako sudio. Ja nisam imao nijedan ružan komentar, jedini komentari bili su o igri i obraćanje na Vi. Onda je bila komična situacija, jedan svirao faul, onda dođe drugi sudija i kaže mi 'izvini, moja greška'. O čemu se tu onda radi? To su takve stvari, idemo dalje."

21 : 29 O povredama i pojačanjima Pitanje je bilo o povredama i potencijalnim pojačanjima. "Imali smo trening juče i zglob su iskrenuli i Tajrik Džouns i mali Mitar Bošnjaković. Mitrova povreda je takva da će sigurno biti dvije-tri nedjelje van. Tajrik se povrijedio na zagrijavanju bezazleno, reagovali su i mogao je da igra. Imamo tri bitna igrača van, Ifea i Nilikinu, plus kapiten Vanja, a znamo šta on znači za tim. To je tako, ne možemo da plačemo. Ovi igrači koji su u timu dali su sve od sebe. Ovi drugi, ne zaboravite da je Nakić tek izašao iz povrede i imao je jedan i po trening. Pokuševski je imao problem sa stopalom, nije ni on u najboljem stanju. Utiče sve to na utakmicu i dešavanja. Pored toga igrali smo dobar meč, odreagovali su dobro u mnogo situacija. Treba biti pošten i reći da smo neke situacije loše riješili, bile su i druge."

21 : 25 Dvije izgubljene lopte Dvije ključne izgubljene lopte imao je Partizan u posljednjem minutu kada nije izveo loptu kako treba. "Ko zna. Možda sam ja pogriješio? Nećemo da prebacujemo krivicu na igrače stalno. Ako se izgubi lopta, mora i trener da razmišlja o tome, tako da ću ja to uzeti na sebe."

21 : 24 "Neke odluke nisu najpametnije" "Izjednačena utakmica, detalji su odlučili. Borbenost moje ekipe bila je na zavidnom nivou, nemam šta da im zamjerim. Imali smo neke odluke koje nisu bile najpametnije, ali su bile i neke druge vrste koje su uticale na rezultat. To bi bilo to."

21 : 23 Crvena zvezda pobijedila Partizan Prvi abaligaški derbi pripao je Crvenoj zvezdi koja je pobijedila sa 89:84.