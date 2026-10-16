Uživo, Crvena zvezda - Pariz: Dvocifrena prednost srpskog kluba

Tok utakmice šestog kola Evrolige možete pratiti uživo na našem sajtu.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Pariza u šestom kolu Evrolige i pokušaće da vežu četvrtu pobjedu u nizu - poslije Efesa, Dubaija i Asvela.
Crveno-bijeli su trenutno na skoru 3-2 i nalaze se na šestom mjestu na tabeli, dok je Pariz zabilježio samo jedan trijumf i nalazi se u donjem dijelu tabele (17. mjesto).
Srpski i francuski klub su do sada odmjerili snage ukupno četiri puta u elitnom takmičenju, a skor je izjednačen 2:2.
Zvezda pleše po terenu - 34:18
Već osma timska asistencija i rutinski pogodak Džordana Nvore poslije prodora za "plus 16" u 14. minutu.
12' Vajler-Beb ne može da pogodi trojku
Ove sezone šutira jako loših 0/10 i nije se upisao ni dok Zvezda vodi 30:18. Ognjen Dobrić i Kremer ulaze u igru i igraju u petorci sa Bebom, Nvorom i Boldvinom.
Karter za velikih "plus 13" (24:11), Nvora za "plus 15" (26:11)
Najveće vođstvo Beograđana u 8. minutu. Period odličnih reakcija Boldvina u odbrani Zvezde.
"Semi, Semi", skandira Arena Odželeju (20:11)
Veliku podršku dobija Zvezdin zamenik kapitena Semi Odželej,u toku velike borbe za jednu mrtvu loptu.
Francuzi našli ritam kroz pikenrol, 16:9
Batler nije pogodio iz ugla trojku za "plus 10", a u narednom napadu Đurišić nije poentirao poslije kontranapada. Velika energija u igri srpskog tima.
Pariz se budi, Đurišić reaguje - 14:5
Četvrti poen postiže Zvezdin oporavljeni starter, za "plus 9" poslije 5 minuta košarke.
Serija promašaja Pariza, Zvezdin dominantan start - 9:0
Francuzi nižu promašaje sa distance, a Zvezda poenima Čime Monekea odlazi na prvi tajm-aut sa već značajnim vođstvom.
2' Počelo je, Moneke se upisuje trojkom, 5:0
8/19 šutira Moneke trojke ove sezone i odlično je počeo i ovog petka u Areni. Odmah posle toga poentirao je i Nikola Đurišić, "bekdorom"
Ti-Džej Voren igra za Pariz
Uz Hifija, nema ni bivšeg NBA igrača u redovima gostiju.
Zvezda bez Izundua
Dzouns, Vejler Bab, Batler, Boldvin, Davidovac, Karter, Dobric, Djurisic, Nvora, Odzelej, Kramer, Moneke
Ne igra Nadir Hifi!Izvor: MN PRESS
Francuski košarkaš Nadir Hifi nije doputovao u Beograd sa timom, što je ogroman hendikep za goste. On je propustio i prethodni duel protiv Bolonje zbog povrede.
Da li će igrati Izundu?Izvor: MN PRESS
Crvena zvezda je donijela pobjedu iz Francuske bez ijednog klasičnog centra, a odluka o igranju Ebuke Izundua biće donijeta na dan utakmice.
Šta je rekao Ibon Navaro?
"Pariz je, zapravo, jedna od ekipa koja iznuđuje najviše izgubljenih lopti, jedna od ekipa koja postiže najviše poena nakon protivničkih izgubljenih lopti i jedan od najboljih timova u ofanzivnom skoku. Dolazimo sa utakmice protiv ekipe koja je u prosjeku šutirala 32 trojke po meču, a ovi momci u prosjeku šutiraju 36! Uz to, u prethodnoj utakmici su uputili 40 šuteva za tri poena. To zahtijeva koncentraciju i intenzitet. Ako pomislimo da će se sve samo od sebe dogoditi, da će utakmica doći na svoje mjesto zato što tako mora da bude, napravićemo veliku grešku."
Dobro došli!
Zajedno ćemo pratiti utakmicu između Crvene zvezde i Pariza, u šestom kolu Evrolige. Meč startuje od 20 časova u Beogradskoj areni.