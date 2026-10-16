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Uživo, Crvena zvezda - Pariz: Dvocifrena prednost srpskog kluba 0
uzivo crvena zvezda pariz evroliga prenos livestream arena sport
uzivo crvena zvezda pariz evroliga prenos livestream arena sport
0

Uživo, Crvena zvezda - Pariz: Dvocifrena prednost srpskog kluba

Tok utakmice šestog kola Evrolige možete pratiti uživo na našem sajtu.

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Pariza u šestom kolu Evrolige i pokušaće da vežu četvrtu pobjedu u nizu - poslije Efesa, Dubaija i Asvela.

Crveno-bijeli su trenutno na skoru 3-2 i nalaze se na šestom mjestu na tabeli, dok je Pariz zabilježio samo jedan trijumf i nalazi se u donjem dijelu tabele (17. mjesto).

Srpski i francuski klub su do sada odmjerili snage ukupno četiri puta u elitnom takmičenju, a skor je izjednačen 2:2.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
20:36

Zvezda pleše po terenu - 34:18

Već osma timska asistencija i rutinski pogodak Džordana Nvore poslije prodora za "plus 16" u 14. minutu.

20:36

12' Vajler-Beb ne može da pogodi trojku

Ove sezone šutira jako loših 0/10 i nije se upisao ni dok Zvezda vodi 30:18. Ognjen Dobrić i Kremer ulaze u igru i igraju u petorci sa Bebom, Nvorom i Boldvinom.

20:20

Karter za velikih "plus 13" (24:11), Nvora za "plus 15" (26:11)

Najveće vođstvo Beograđana u 8. minutu. Period odličnih reakcija Boldvina u odbrani Zvezde.

20:16

"Semi, Semi", skandira Arena Odželeju (20:11)

Veliku podršku dobija Zvezdin zamenik kapitena Semi Odželej,u toku velike borbe za jednu mrtvu loptu.

20:12

Francuzi našli ritam kroz pikenrol, 16:9

Batler nije pogodio iz ugla trojku za "plus 10", a u narednom napadu Đurišić nije poentirao poslije kontranapada. Velika energija u igri srpskog tima.

20:12

Pariz se budi, Đurišić reaguje - 14:5

Četvrti poen postiže Zvezdin oporavljeni starter, za "plus 9" poslije 5 minuta košarke.

20:06

Serija promašaja Pariza, Zvezdin dominantan start - 9:0

Francuzi nižu promašaje sa distance, a Zvezda poenima Čime Monekea odlazi na prvi tajm-aut sa već značajnim vođstvom.

20:06

2' Počelo je, Moneke se upisuje trojkom, 5:0

8/19 šutira Moneke trojke ove sezone i odlično je počeo i ovog petka u Areni. Odmah posle toga poentirao je i Nikola Đurišić, "bekdorom"

20:05

Ti-Džej Voren igra za Pariz

Uz Hifija, nema ni bivšeg NBA igrača u redovima gostiju.

20:05

Zvezda bez Izundua

Dzouns, Vejler Bab, Batler, Boldvin, Davidovac, Karter, Dobric, Djurisic, Nvora, Odzelej, Kramer, Moneke

18:55

Ne igra Nadir Hifi!

Izvor: MN PRESS

  Francuski košarkaš Nadir Hifi nije doputovao u Beograd sa timom, što je ogroman hendikep za goste. On je propustio i prethodni duel protiv Bolonje zbog povrede.

18:54

Da li će igrati Izundu?

Izvor: MN PRESS

  Crvena zvezda je donijela pobjedu iz Francuske bez ijednog klasičnog centra, a odluka o igranju Ebuke Izundua biće donijeta na dan utakmice.

18:54

Šta je rekao Ibon Navaro?

"Pariz je, zapravo, jedna od ekipa koja iznuđuje najviše izgubljenih lopti, jedna od ekipa koja postiže najviše poena nakon protivničkih izgubljenih lopti i jedan od najboljih timova u ofanzivnom skoku. Dolazimo sa utakmice protiv ekipe koja je u prosjeku šutirala 32 trojke po meču, a ovi momci u prosjeku šutiraju 36! Uz to, u prethodnoj utakmici su uputili 40 šuteva za tri poena. To zahtijeva koncentraciju i intenzitet. Ako pomislimo da će se sve samo od sebe dogoditi, da će utakmica doći na svoje mjesto zato što tako mora da bude, napravićemo veliku grešku."

18:53

Dobro došli!

Zajedno ćemo pratiti utakmicu između Crvene zvezde i Pariza, u šestom kolu Evrolige. Meč startuje od 20 časova u Beogradskoj areni.

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