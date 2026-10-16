Uživo, Crvena zvezda - Pariz: Dvocifrena prednost srpskog kluba

Tok utakmice šestog kola Evrolige možete pratiti uživo na našem sajtu.

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Pariza u šestom kolu Evrolige i pokušaće da vežu četvrtu pobjedu u nizu - poslije Efesa, Dubaija i Asvela.

Crveno-bijeli su trenutno na skoru 3-2 i nalaze se na šestom mjestu na tabeli, dok je Pariz zabilježio samo jedan trijumf i nalazi se u donjem dijelu tabele (17. mjesto).

Srpski i francuski klub su do sada odmjerili snage ukupno četiri puta u elitnom takmičenju, a skor je izjednačen 2:2.