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U Denveru se sprema novi slučaj "Pejton Votson"

U Denveru se sprema novi slučaj "Pejton Votson"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Denver Nagetsi nisu uspjeli da se dogovore o produžetku saradnje sa važnim igračem.

Džulijan Stroter nije produžio ugovor sa Denverom Izvor: Michael Reaves / Getty images / Profimedia

Denver Nagetsi i Džulijan Stroter nisu postigli dogovor o produžetku ugovora, a rok je istekao u ponedjeljak. To znači da će perspektivni šuter sljedećeg ljeta postati ograničeno slobodan agent. To je praktično ista situacija kao prethodno sa Pejtonom Votsonom, koji je ovog ljeta napustio Kolorado i prešao u Klivlend.

U svakom slučaju, veći problem za tim Nikole Jokića je što je Stroter doživio ozbiljnu povredu u predsezoni i čeka ga duža pauza, pa tek onda borba za minutažu. Sljedećeg ljeta će postati ograničeno slobodan agent, a Denver može da izjednači svaku ponudu koju on dobije, pa ćemo na kraju sezone dobiti rasplet.

Izvor: Marty Jean-Louis / ddp USA / Profimedia

Stroter je prošle nedjelje tokom predsezonske utakmice protiv Los Anđeles Klipersa istegao ligamente lijevog koljena i odmah je bilo jasno da je situacija i više nego ozbiljna. Ponovo će biti pregledan za šest nedjelja, što znači da će propustiti bar prvih mjesec dana sezone.

"Planirali smo da se u velikoj mjeri oslonimo na Džulsa, naročito u napadu. Zaista nesrećan slučaj... pogotovo zbog trenutka u kojem se ovo dogodilo", rekao je trener Nagetsa Dejvid Adelman.

Veliki hendikep za Denver

Nagetsi su ostali bez jednog od bitnijih igrača sa klupe pošto će američki bek propustiti najmanje šest nedjelja. Prošle godine je igrao na 57 utakmica, na 14 je bio starter a za 15 minuta po meču je prosječno davao 7,2 poena i imao 2 skoka i 1,1 asistenciju.

Ove sezone će zaraditi 4.876.000 dolara i nakon toga će postati slobodan agent, što znači da mu je ovo prelomna sezona u karijeri, a kako je zadobio tešku povredu, ovo može unogome da mu poremeti planove.

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Denver košarka NBA liga

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