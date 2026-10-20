Denver Nagetsi nisu uspjeli da se dogovore o produžetku saradnje sa važnim igračem.

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Denver Nagetsi i Džulijan Stroter nisu postigli dogovor o produžetku ugovora, a rok je istekao u ponedjeljak. To znači da će perspektivni šuter sljedećeg ljeta postati ograničeno slobodan agent. To je praktično ista situacija kao prethodno sa Pejtonom Votsonom, koji je ovog ljeta napustio Kolorado i prešao u Klivlend.

U svakom slučaju, veći problem za tim Nikole Jokića je što je Stroter doživio ozbiljnu povredu u predsezoni i čeka ga duža pauza, pa tek onda borba za minutažu. Sljedećeg ljeta će postati ograničeno slobodan agent, a Denver može da izjednači svaku ponudu koju on dobije, pa ćemo na kraju sezone dobiti rasplet.

Izvor: Marty Jean-Louis / ddp USA / Profimedia

Stroter je prošle nedjelje tokom predsezonske utakmice protiv Los Anđeles Klipersa istegao ligamente lijevog koljena i odmah je bilo jasno da je situacija i više nego ozbiljna. Ponovo će biti pregledan za šest nedjelja, što znači da će propustiti bar prvih mjesec dana sezone.

"Planirali smo da se u velikoj mjeri oslonimo na Džulsa, naročito u napadu. Zaista nesrećan slučaj... pogotovo zbog trenutka u kojem se ovo dogodilo", rekao je trener Nagetsa Dejvid Adelman.

Veliki hendikep za Denver

Vidi opis U Denveru se sprema novi slučaj "Pejton Votson" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kyusung Gong/FR171561 AP Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Kyusung Gong/FR171561 AP Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Kyusung Gong/FR171561 AP Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Kyusung Gong/FR171561 AP Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Kyusung Gong/FR171561 AP Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Kyusung Gong/FR171561 AP Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Kyusung Gong/FR171561 AP Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Kyusung Gong/FR171561 AP Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Kyusung Gong/FR171561 AP Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Kyusung Gong/FR171561 AP Br. slika: 10 10 / 10

Nagetsi su ostali bez jednog od bitnijih igrača sa klupe pošto će američki bek propustiti najmanje šest nedjelja. Prošle godine je igrao na 57 utakmica, na 14 je bio starter a za 15 minuta po meču je prosječno davao 7,2 poena i imao 2 skoka i 1,1 asistenciju.

Ove sezone će zaraditi 4.876.000 dolara i nakon toga će postati slobodan agent, što znači da mu je ovo prelomna sezona u karijeri, a kako je zadobio tešku povredu, ovo može unogome da mu poremeti planove.

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