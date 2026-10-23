logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aleksa Avramović: "Zamisli da imaš 12 Tea u timu, pa kako da budem trener?"

Aleksa Avramović: "Zamisli da imaš 12 Tea u timu, pa kako da budem trener?"

Autor G.A. Izvor mondo.rs
0

Aleksa Avramović se našalio kada je upitan o mogućnosti da jednog dana možda bude trener. Spomenuo je i Miloša Teodosića.

Aleks Avramović odgovorio da li bi želio d abude trener Izvor: MN PRESS

Aleksa Avramović (31) je odlučio da karijeru nastavi u Turskoj i da radi sa Saletom Đorđevićem u Bahčešehiru. Nadaju se zajedničkom uspjehu, a o karijeri, planovima i detaljima iz života je pričao otvoreno. Jedan od momenata koji ne zaboravlja jeste detalj dok je nosio dres Dubaija, kada je krenuo rat dok je bio odvojen od svoje porodice.

"Stvarno je bilo teško, dijete mi se rodilo 9. januara i počinje rat, a ja u Turskoj igram sa reprezentacijom. Porodica mi u Dubaiju", rekao je Avramović u podkastu "X&O's chat"

Jedna od tema o kojoj je pričao je i igranje za reprezentaciju. To je nešto u čemu uvijek uživa.

"Kada sam prvi put došao u reprezentaciju, to je bilo uzbuđenje, treseš se, pozitivno naravno. Jedva čekaš da izađeš na teren. Prva utakmica je bila kada sam dao trojku za pobjedu protiv Austrije."

"Trener? Zamisli da treniraš 12 Tea"

Jedno od pitanja za srpskog plejmejkera je bilo i o životu poslije igračke karijere i da li bi ostao u košarci. Tada se našalio i spomenuo Miloša Teodosića kroz osmijeh.

"Ostao bih u smislu sve sem trenera. To ko može da izdrži, alal vera. Posebna glava treba da budeš trener. Zamisli da treniraš 12 Tea. 12 njega... Kraj", završio je Avramović sa osmijehom šalu.

Tagovi

Aleksa Avramović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC