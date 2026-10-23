Aleksa Avramović se našalio kada je upitan o mogućnosti da jednog dana možda bude trener. Spomenuo je i Miloša Teodosića.

Izvor: MN PRESS

Aleksa Avramović (31) je odlučio da karijeru nastavi u Turskoj i da radi sa Saletom Đorđevićem u Bahčešehiru. Nadaju se zajedničkom uspjehu, a o karijeri, planovima i detaljima iz života je pričao otvoreno. Jedan od momenata koji ne zaboravlja jeste detalj dok je nosio dres Dubaija, kada je krenuo rat dok je bio odvojen od svoje porodice.

"Stvarno je bilo teško, dijete mi se rodilo 9. januara i počinje rat, a ja u Turskoj igram sa reprezentacijom. Porodica mi u Dubaiju", rekao je Avramović u podkastu "X&O's chat"

Gost nove epizode X&O’s Chat podkasta je Aleksa Avramović!Sutra, na našem YouTube kanalu od 20:30 premijerno pogledajte o čemu su razgovarali Miloš i Aleksa! https://t.co/BwrZjEgHHc — X&O's Chat (@XOsChat)October 23, 2026

Jedna od tema o kojoj je pričao je i igranje za reprezentaciju. To je nešto u čemu uvijek uživa.

"Kada sam prvi put došao u reprezentaciju, to je bilo uzbuđenje, treseš se, pozitivno naravno. Jedva čekaš da izađeš na teren. Prva utakmica je bila kada sam dao trojku za pobjedu protiv Austrije."

"Trener? Zamisli da treniraš 12 Tea"

Vidi opis Aleksa Avramović: "Zamisli da imaš 12 Tea u timu, pa kako da budem trener?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: EPA/CAROLINE BREHMAN Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Jedno od pitanja za srpskog plejmejkera je bilo i o životu poslije igračke karijere i da li bi ostao u košarci. Tada se našalio i spomenuo Miloša Teodosića kroz osmijeh.

"Ostao bih u smislu sve sem trenera. To ko može da izdrži, alal vera. Posebna glava treba da budeš trener. Zamisli da treniraš 12 Tea. 12 njega... Kraj", završio je Avramović sa osmijehom šalu.