Rat između Olimpijakosa i Panatinaikosa se nastavlja, a skandal sa namještanjem utakmica dodatno podgrijava tenzije između klubova.

Izvor: EPA/Miguel Angel Polo

Rat na relaciji Olimpijakos - Panatinaikos ne jenjava, ali utisak je trenutno na vrhuncu. Dimitris Janakopulos neprestano se na društvenim mrežama oglašava o najvećem rivalu, a sad je i Olimpijakos rešio da uputi nekoliko direktnih riječi vlasniku Panatinaikosa.

Naravno, tema je bila skandal koji je glavna vijest već nekoliko dana u Grčkoj. Istraga o skandalu sa namještanjem košarkaških utakmica nastala je zbog analize čak 50 mečeva i nakon što je zaplijenjeno više od 930.000 evra. I sve to u periodu od 2016. do 2026. Takođe se navodi da su svega dva meča odigrana u najvišem rangu grčke košarke. Osumnjičeni se terete za primanje mita, davanje nedozvoljenih koristi, kao i nezakonito uticanje na tok i ishode košarkaških utakmica, a sve to je bilo dovoljno da Dimitris Janakopulos prozove i Olimpijakos.

Vidi opis Olimpijakos uzvratio Janakopulosu: "Saznali smo da nas očajnički traži, kako ga nisu obavijestili?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 14 14 / 14

Među osobama obuhvaćenim istragom, prema pisanju grčkih medija, nalaze se i bivši evroligaški sudija Elijas Koromilas i Vasiliki Caruha, koja je i dalje aktivni sudija. Pominju se i Petros Papapetru, Anastasios Piloidis i Jorgos Mavraganis, a u okviru policijske akcije izdato je ukupno šest naloga za hapšenje.

Šta su napisali iz Olimpijakosa?

Klub iz Pireja nije želio da ostane nijem na prozivke, pa je Janakopulosu uputio vrlo direktnu poruku:

"Pošto smo saznali da nas vlasnik Panatinaikosa očajnički traži, želimo da mu poručimo da u svojoj borbi za suđenje 100:0 u korist Panatinaikosa u nama neće pronaći saveznike. Mi se već godinama borimo za istinsku ravnopravnost i suđenje 50:50. I od te borbe nećemo odustati do samog kraja.

U posljednjih nekoliko sati, u svom prepoznatljivom maniru i bez imalo umjerenosti, požurio je da naš klub i ljude iz njega dovede u vezu sa istragom koja je u toku, iako sa njom nemamo apsolutno nikakve veze. Štaviše, javno se hvali da je unaprijed znao za tu istragu. Pa, ako već, kako sam tvrdi, ima potpuni uvid u taj tajni postupak, zar ga niko nije obavijestio da mi nemamo nikakve veze s tim?

Da se naše ime uopšte ne pominje? Ili mu možda takva činjenica ne odgovara, jer bi time bio narušen medijski cirkus koji je pokrenuo preko leđa Olimpijakosa? Ne preuzimamo ulogu sudija na Instagramu i iza tastature. Nemamo čega, niti koga da se plašimo", navodi se.

Šta je rekao Dimitris Janakopulos?

"Željeli ste rat sa mnom. Mislili ste da ćete pobijediti. Zar niste pitali? Jedan poraz - a ako poželim, mogu da preokrenem situaciju čak i sada, u 14 časova, ali neka ostane kako jeste. Šaljem vam poljupce. Vi pušite... ne sjećam se da li pušite. Mislim da ne pušite, tako da je sve u redu", napisao je Janakopulos i dodao:

"Čekam da vidim kakav će stav zauzeti ljudi koji su toliko godina - a da niko nikada nije bio optužen niti osuđen od strane nadležnih organa - blatili i umanjivali naše pobjede i titule, napuštali utakmice i takmičenja. Čekam da vidim na koji način će oni osuditi ono što je danas isplivalo u javnost, a što i dalje izlazi na vidjelo...", stoji u njegovoj objavi.