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Čarls Barkli: "Trejdujte Nikolu Jokića"

Čarls Barkli: "Trejdujte Nikolu Jokića"

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Legendarni Čarls Barkli je ovo izgovorio u programu uživo.

Čarls Barkli kritikovao Nikolu jokića Izvor: MN PRESS

Trostruki MVP Nikola Jokić, odigrao je meč za zaborav na otvaranju sezone u NBA ligi. On je protiv Oklahome upisao 13 poena, sedam skokova i pet asistencija, uz jako loš šut iz igre, što je odmah alarmiralo košarkaške analitičare.

Samo jedna loša utakmica je bila dovoljna da Čarls Barkli uživo u programu izgovori: "Trejdujte ga". Naravno, legendarni Amerikanac je to rekao u šaljivom tonu, ali je bilo jasno da želi da isproziva srpskog asa zbog lošeg prvog poluvremena.

Jokić je šutirao 5/19 iz igre i 1/7 za tri poena na celom meču, dok je u prvom poluvremenu već bilo jasno da nije u svom prepoznatljivom ritmu.

Postigao je samo osam poena, uz šut iz igre 3/12, pa je Barkli to prokomentarisao u svom stilu.

 Ništa bolje nije igrao ni Džamal Marej, koji je od devet upućenih šuteva pogodio dva do velikog odmora, da bi Smit bio neumoljiv prema Kanađaninu.

"Trebalo bi da ga otpuste".

Sa druge strane je jako loš meč odigrao i Šej Gildžus Aleksander, koji je postigao dva poena za cijelo poluvrijeme i iz igre šutirao 0/7.

"Daj čovječe, samo dva poena? Taj tip je propalica. Pošaljite ga u razvojnu ligu sutra!", rekao je Barkli.

Jokić i Denver razočarali

Srpski centar je meč završio sa 13 poena, sedam skokova i pet asistencija, šutirao je 5/19 iz igre i 1/7 za tri poena, što je jedan od najlošijih početaka sezone u NBA karijeri.

Jokić se samo utopio u sivilo svog tima, zakazali su i Marej i Gordon, pa je bilo jasno da nema ništa od pobjede na premijeri. 

Samo su još Eron Gordon sa 20 poena i Demar Derozan sa 13 bili dvocifreni. Džalam Marej imao samo šest poena (2/11) i 10 asistencija, a Braun i Džonson su zajedno dali 12.

Tagovi

Nikola Jokić košarka NBA liga Čarls Barkli

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