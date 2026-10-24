Bogdanu i Nikoli minuti na kašičicu u NBA: Darko počeo da igra sa Kavajem i pobijedio

Srbi nisu ove večeri igrali glavne uloge u NBA ligi, ali makar je Darko Rajaković pobijedio.

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Srpsko veče u NBA ligi obilježila je pobjeda Darka Rajakovića i njegovog Toronta nad Vašingtonom. Dok su Vizardsi bili bez povrijeđenog Tristana Vukčevića srpski NBA trener je upisao pobedu 112:102,

Najefikasniji u timu iz Kanade bio je Skoti Barns sa 28 poena, 14 skokova i 5 asistencija, a Ar Džej Beret je imao 23 poena, a uz to je dodapo 9 skokova i 4 asistencije. Kavaj Lenard je dodao 16 poena uz 9 skokova.

U porazu Majamija od Detroita 128:111 igrao je Nikola Jović i uspio je da upiše 5 poena i 4 skokova za 13 minuta na terenu, Detroit je do pobede vodio Rid sa 19 poena i 11 skokova, a efikasniji je bio Džejson Kolins sa 23 poena i 7 skokova.

U teksaškom derbiju Hjuston Rokitsi su uspeli da pobijede San Antonio, a Bogdan Bogdanović je na terenu bio 9 minuta i dao je 3 poena uz 1 skok. Alperen Šengun je imao 29 poena i po 7 skokova i asisencija, dok je sa druge strane dominirao Viktor Vembanjama sa 25 poena i 13 skokova. Kevin Durent je ipak dodao 20 poena i 7 skokova uz 6 asistencija, dok je Ausar Tompson imao 20 poena i 10 skokova. Dilan Harper je kod San Antonija imao 20 špoena, a Foks je dodao 19.

(MONDO, N.L.)