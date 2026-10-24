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Tek ušao u NBA ligu i opet proziva Dončića: "Zašto da ćutim, pa Luka nije Majkl Džordan"

Tek ušao u NBA ligu i opet proziva Dončića: "Zašto da ćutim, pa Luka nije Majkl Džordan"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Jaksel Lendeborg je ponovo pričao o Luki Dončiću i o situaciji koja se dogodila u njihovom međusobnom okršaju pruhe nekoliko dana

Jaksel Lendeborg Luka Dončić nije Majkl Džordan Izvor: Printscreen/X/LukaUpdates

Luka Dončić je jedan od najboljih igrača u NBA ligi, dok je Jaksel Lendeborg prvi put u društvu najboljih. Ipak, novajlija iz ekipe Golden Stejta je u centru pažnje od starta sezone jer je žestoko isprozivao Slovenca, nazvao ga slabićem, pričao da samo kuka kod sudija. Opet su ga za to pitali poslije poraza Voriorsa od Memfisa (111:108).

"Vidio sam da ljudi pričaju da ne bi trebalo da pričam sa njim, nešto u tom stilu. Zašto? On kaže šta hoće, ja kažem šta hoću .Ne plašim se ničega. Nije on Majkl Džordan, dajte ljudi. Mislim da sam malo pretjerao u izjavama za medije posije meča, ali tako je kako je", rekao je Jaksel.

Inače, prvi put u karijeri će igrati dva meča u dva dana, pošto već sutra Voriorsi igraju sa Finiksom, pa onda slijedi duel sa Denverom i Nikolom Jokićem.

"Igram sigurno, ne očekujem da će staviti novajliju na kupi. Prvi put ću igrati dva uzastopna meča, uzbuđen sam", dodaje Lendeborg.

"Uvijek želim da budem bolji od njega"

Lendeborg je izabran kao 11. pik na ovogodišnjem draftu, dok je Kameron Buzer bio treći. Upravo je Buzer donio pobjedu Grizlisima (25, 13sk, 6as).

"Igrao je sjajno, imali smo obojica neke izgubljene lopte, mislim da smo obojica imali dabl-dabl, bilo je zabavno. Iskoristio je prilike kada sam ga ja čuvao, čestitam mu. Uvijek želim da budem bolji od igrača sa kojima sam draftovan, ovog puta nisam uspio. Probaću sljedeći put", zaključio je Jaksel.

Tagovi

Luka Dončić NBA liga

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