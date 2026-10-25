Leotar preokretom u posljednjoj četvrtini srušio banjalučki Borac!

Trebinjci savladali Borac i sada imaju skor 3-1 kao ostale ekipe iz samog vrha tabele prvenstva BIH.

Izvor: Košarkaški klub Leotar Trebinje

Košarkaši Leotara poslije preokreta u posljednjih pet minuta upisali su trijumf nad banjalučkim Borcem 81:75 u četvrtom kolu Lige 14.

Praktično 35 minuta vodila je ekipa Marka Šćekića, posljednji put četiri minute i 19 sekundi prije kraja kada je Dragojević postigao poene za 72:71. Promašio je Dragojević dodatno slobodno bacanje, a njegova ekipa do kraja je postigla samo tri poena, dok su u isto vrijeme dozvolili protivniku da im ubaci 10.

Loša rješenja imali su košarkaši Borca u posljednjih nekoliko napada, ali i dozvolili ofanzivne skokove prvo Bojaniću, potom i Petronijeviću i Leotar je njihovim poenima otišao na 79:74. Lošim faulom Brodveja na liniji za tri poena Borac je 29 sekundi prije kraja dobio priliku da vrati meč na jedna posjed, ali je Đurović pogodio samo jedno bacanje, a Tomašević nakon ofanzivnog skoka nagazio aut liniju.

Na drugoj strani Džej-Ar Džouns je bio precizan sa linije penala za konačnih 81:75.

Petronijević sa 19 i Džouns sa 18 poena bili su najefikasniji kod Leotara, dok je Šarić upisao 23 poena za Borac.