Srpski košarkaš Aleksa Avramović objasnio da kod Nikole Jokića ne postoji ego iako je najbolji košarkaš na svijetu.

Izvor: X&O's CHAT/Youtube/Printscreen

Srpski reprezentativac Aleksa Avramović mnogo puta je isticao da je za njega čast i privilegija što u dresu državnog tima može da igra sa Nikolom Jokićem, najboljim košarkašem svijeta, a ono što ga je posebno ostavilo bez teksta je koliko kod njega nema "ega".

U razgovoru sa Milošem Jovanovićem u podkastu "X&O's chat" otkrio je da od tog trenutka gleda na sve drugačije, svjestan da niko drugi od njegovih saigrača ne može u isti koš sa njim.

Šta je Avramović rekao o Jokiću?

Vidi opis Aleksa Avramović: "Neki se ponašaju kao da su Jokić, a onda pogledam njega" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: EPA/CAROLINE BREHMAN Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

"U Evropi je postala tendencija da se pojedini igrači ponašaju kao da ne mogu da budu zamijenjeni, kao da su nedodirljivi. Iskreno, to mi se ne sviđa. To je ego koji mora da se isključi", rekao je Aleksa Avramović.

"Mi u reprezentaciji igramo sa Jokićem, koji je najbolji igrač na svijetu. Kada vidiš koliko se on ponaša normalno i staloženo, a onda u nekom klubu naiđeš na igrača koji se ponaša potpuno drugačije, ne bude ti prijatno. Znaš da bi Jokić mogao sebi da dozvoli isto to, i to s punim pravom, ali mu nikada ne bi palo na pamet da se tako ponaša. On odmah pobije sve te teorije o egu. Shvatiš da to ne mora da postoji".

Druga priča kad je Jokić tu

Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić ovog puta igrao je i kvalifikacioni prozor za Svjetsko prvenstvo iako je bio na odmoru, ali ga je dva puta prekidao kako bi pomogao "orlovima" da se plasiraju na završni turnir.

"U NBA je lakše, jer imaju veliki broj utakmica u kratkom periodu, ali uspjevaju da se oporave i pripreme za naredne mečeve. U Evroligi, s druge strane, možeš da završiš obaveze 15. ili 20. juna, računajući i domaće prvenstvo. Onda imaš mjesec do mjesec i po dana do početka priprema, a za to vrijeme pokušaš da se odmoriš s porodicom, treniraš i ponovo uhvatiš ritam. Kada se to ponavlja nekoliko sezona zaredom, postaje veoma teško", rekao je Avramović.

"Jokić je ove godine imao nešto manju potrošnju jer Denver nije daleko dogurao u plej-ofu, pa mu se sezona završila početkom maja. Odmorio se i spreman došao na prvi kvalifikacioni prozor, gdje je zaista dominirao. Protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine ostvario je tripl-dabl učinke, uz veliki broj poena".

Čim vidiš Jokića u hali - to je to

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

"Kada ga vidiš u hali, odmah shvatiš koliko je profesionalan. Ima svoje rutine: odradi trening, završi ga, ode u saunu, koristi ledenu kadu, a tu je i njegov čovjek iz Denvera, Džejson, koji radi s njim. Sve je organizovano kao posao od osam do četiri".

"Kada spojiš takve radne navike s talentom i košarkaškom inteligencijom koju ima, jasno ti je zašto je lako igrati s njim. Ipak, ne smiju da se zaborave ni ostali igrači koji su godinama u reprezentaciji i koji donose nešto svoje. I oni su izvanredni talenti i košarkaši", zaključio je Avramović, danas košarkaš Bahčešehira.