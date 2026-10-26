Navaro: Gubimo ono što nas je krasilo, Koloko da nauči sva imena

Ibon Navaro ističe izazove pred utakmicu Crvene zvezde protiv Makabija, naglašavajući potrebu za koncentracijom i prilagođavanjem.

Izvor: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ bg

Trener košarkaša Crvene zvezde Ibon Navaro izjavio je danas pred utakmicu osmog kola Evrolige protiv Makabija (utorak, 20 časova) da je "Ponos Izraela" težak protivnik za pripremu i da se razlikuje od ostalih timova u takmičenju.

"Makabi je veoma težak protivnik za pripremu utakmice. Mnogo se razlikuju od ostalih ekipa. Imaju veliki broj svestranih igrača, atletski su veoma dobri, pokretljivi, snažni i visoki. Njihovi centri mogu da igraju na različite načine. Mogu da se otvaraju spolja poslije bloka, da igraju kratki rol ili da se spuštaju duboko prema košu. Imaju krilne igrače koji su dobri u odbrani, ali mogu i da kreiraju igru sa spoljnih pozicija. Jam Madar je trenutno u veoma dobroj formi, kao i Džimi Klark. Igraju drugačiju košarku od one na koju smo navikli. Zato nas očekuje veoma teška utakmica", rekao je Navaro na konferenciji za novinare.

"Malo im je falilo protiv Reala i Barselone"

Pogledajte 03:48 Ibon Navaro o Crvenoj zvezdi pred Makabi Izvor: Dragan Kostić/Tačno Izvor: Dragan Kostić/Tačno

On je naveo da njegova ekipa mora da bude koncentrisana tokom cijele utakmice.

"Ovo je veoma teška utakmica zbog velikog broja detalja na koje morate da obratite pažnju. Makabi ima sposobnost da poremeti raspored vaše odbrane. Napadaju tako što postavljaju svoje igrače na pozicije na kojima niste navikli da ih branite. Istina je da imaju samo dvije pobjede, ali nisu bili daleko od toga da savladaju Real Madrid ili Barselonu. Valensija je veoma težak protivnik, a uspjeli su da je pobijede. Sigurno ćemo imati teških trenutaka, ali igramo kod kuće, pred našim navijačima, i verujem da ćemo pronaći tu dodatnu energiju koja će nam omogućiti da se ravnopravno borimo protiv njih", izjavio je trener Crvene zvezde.

Navaro je istakao da Zvezda ne sme da ponavlja greške iz prethodnih mečeva, kada je morala da nadoknađuje veliku razliku.

"Dobro je što uspjevamo da se vratimo u utakmice. Moramo ponovo da se prilagodimo, jer gubimo jednu od glavnih karakteristika koje su krasile našu igru u prethodnih mjesec i po dana", poručio je Navaro.

"Objasnio sam Koloku"

Trener Crvene zvezde dodao je razgovarao sa novim igračem "crveno-bijelih" Kristijanom Kolokom i da mu je objasnio šta ga očekuje u Beogradu.

"Možda bi trebalo da obavim takav razgovor i sa mnogima od vas, da vas ubijedim u neke stvari. Bio je to iskren razgovor. Ne obećavam stvari koje ne mogu da ispunim. Objasnio sam mu kakav je ovo klub, kakav je Beograd, kakvi su naši navijači i koliko Crvena zvezda znači velikom broju ljudi. Razgovarali smo i o našem sistemu igre, ideji koju imamo kao ekipa i o tome šta znači igrati za ovaj klub. Tek je počeo da trenira sa ekipom i još ne zna kako se svi zovu. Ako večeras sjedne da uči i zapamti sva imena, vidjećemo u utorak. Ne znam. Moramo da budemo pametni", poručio je Navaro.

Zvezda se nalazi se nalazi na osmom mjestu na tabeli Evrolige sa četiri pobede i tri poraza, dok je Makabi na 15. poziciji sa učinkom 2-5.

(Tačno/MONDO)