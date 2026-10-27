Zlatna lopta 1991. morala u Zvezdu: Francuz je "ukrao" sa Marakane, pa za mikrofonom iznenadio sve

Žan-Pjer Papen osvojio je Zlatnu loptu 1991. godine ispred čak trojice asova Crvene zvezde. Na ceremoniji je iznenadio sve tokom obraćanja.

Izvor: MN PRESS

Legendarni francuski napadač Žan-Pjer Papen dobio je 1991. godine Zlatnu loptu Frans fudbala, za mnoge nepravedno ispred trija Crvene zvezde, Dejana Savićevića,Darka Pančeva i Roberta Prosinečkog. Kada je preuzimao nagradu, iznenadio je mnoge jer ju je posvetio rezervnom golmanu Olimpik Marseja, Alenu Kazanovi.

Razlog je bio sjajan - upravo ga je Kazanova trenirao i razigrao do tako visokog nivoa da osvoji Zlatnu loptu i da svoj nadimak "Ne mogu više" pretvori u nadimak "Kralj volej-udaraca". U dokumentarcu o tom istorijskom uspjehu Žan-Pjera Papena, veliki je prostor pružen toj priči. Francuz je upravo sa Kazanovom stvorio šut "papinada" i riješio problem sa realizacijom.

Rezervni golman Olimpika imao je vremena i strpljenja za svog saigrača.

"Bio sam izuzetno dirnut, nisam to očekivao. To što je bio u stanju da meni posveti Zlatnu loptu, smatram da je to nevjerovatno. Ali to me ne čudi od njega, Žan-Pjer je uvijek imao ogromno srce", rekao je Kazanova u dokumentarcu.

Zvezda bila prvak svijeta, zaslužila je

Crveno-bijeli, šampioni Evrope i svijeta, imali su te godine čak petoricu igrača u Top 5 u glasanju za izbor nagrade, ali je ipak trijumfovao Papen i to izuzetno ubjedljivo.

Žan-Pjer Papen (Marsej) 141 poen Dejan Savićević (Crvena zvezda) 42 Darko Pančev (Crvena zvezda) 42 Lotar Mateus (Inter) 42 Robert Prosinečki (Crvena zvezda/Real Madrid) 34

Papen je igrao za Milan i Bajern po dvije godine poslije osvajanja Zlatne lopte i neuspeha u finalu Kupa šampiona protiv Crvene zvezde. Završio je karijeru 2004. godine u amaterskom rangu.