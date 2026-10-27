Zvezda pregazila Makabi: "Ponos Izraela" obrukan u Beogradskoj areni

Crvena zvezda deklarisala Makabi u 8. kolu Evrolige
Crvena zvezda je odigrala najbolje poluvrijeme u sezoni, odigrala verovatno i najbolji meč u dosadašnjem toku takmičenja i tako pobijedila Makabi 100:78 u osmom kolu Evrolige. Liderska pozicija je pripala Tajsonu Karteru koji je blistao od samog starta, ali nisu izostali i dobri potezi Džareda Batlera, Džordana Nvore i Krisa Džounsa.
Utakmicu je presudio početak meča koji je bio nestvaran - do šestog minuta je domaćin imao ogromnih 22:5 najpre zahvaljujući novajliji Kolokou koji je vezao seriju 4:0, a onda su motore uključili Nvora i Karter. Zvezda je za 10 minuta pogodila šest trojki, bila je gotovo nepogrešiva, a da to nije samo trenutna sreća pokazala je i u drugoj četvrtini.
Domaćin je nastavio da rešeta - tri trojke na startu druge četvrtine donijele su Zvezdi ogromnih 43:22, a onda i mini-serija Batlera, pa trojka Kartera za 50:22 nagovestila je da je ovo najbolja utakmica Ibona Navara od dolaska na Mali Kalemegdan. Tako smo u prvih 20 minuta vidjeli 10 trojki domaćina iz 17 pokušaja, ali to nije jedino što je oduševilo navijače - igrali su kao tim, borili su se, sjajno komunicirali, a uz Krisa Džounsa koji je držao konce u rukama i raspoređivao saigrače sve je izgledalo kao dobro ukomponovana ekipa.
Iako je igra malo potonula u nastavku, što se i očekivalo poslije ogromne razlike, ipak je meč bio sjajan. Makabi je na startu drugog poluvremena pokušavao trojkama da stigne domaćina, nanizao ih je četiri za zaostatak od 65:42, ali bilo je jasno da će tu biti potrebno mnogo, mnogo više od razigranosti izvan linije 6,75. Prema tome, nade Makabija su potonule, bilo je to očigledno i na licu Odeda Kataša, koji je izgledao poraženo i razočarano.
KRAJ: Crvena zvezda - Makabi 100:78
Čima Moneke je poenima sa penala donio Zvezdi "stotku" i ujedno se upisao u listu strijelaca na samom kraju utakmice.
40. minut - Drama u finišu!
Moneke je dobio tehničku! Zaista nije bilo potrebe da se susret završi koškanjem na terenu, a na kraju je Moneke dobio tehničku grešku.
39. minut - Ognjen Dobrić!
94:75 za Zvezdu! Kapiten Dobrić je na rođendan pogdoio još jednu trojku!
36. minut - Zvezda bez poena
86:66 za Zvezdu. Sorkin se našao na liniji penala i ostvario je polovičan učinak.
35. minut - Zvezda pred pobjedom
86:65 za Zvezdu. Batler ne može da promaši i osim poena Davidovca na startu poslednje dionice on je jedini koji je poentirao. Sad je izašao na pauzu, a umjesto njega je ušao Nvora.
32. minut - Makabi bez šansi
84:57 za Zvezdu. Davidovac je došao do poena, a onda je i Batler bio u seriji, pa igra u Areni više liči na jedan od laganijih treninga, nego na evroligaški meč.
Kraj treće četvrtine - Zvezda vodi 78:55
Zvezda je uspjela da sačuva ogromnu orednost, iako je Makabi trojkama na početku drugog poluvremena pokušavao da smanji zaostatak.
30. minut - Batler za tri!
77:55 za Zvezdu. Batler je pogodio trojku, a prije toga je poentirao oba puta sa linije penala.
29. minut - Umrtvljena igra pred poslednju dionicu
72:53 za Zvezdu. Pred posljednjih 10 minuta gledamo mnogo slobodnih bacanja, gledamo znatno tromiju igru. Bejkot je ostvario polovičan učinak sa linije penala, pa je Makabi uspio da se spusti ispod "minus" 20.
28. minut - Serija Makabija
72:52 za Zvezdu. Kramer je pokušao za tri, ali je na drugoj strani Bejkot pogodio za dva. Prethodno je pogodio i Madar izvan linije 6,75, pa je Makabi uspio da smanji zaostatak.
27. minut - Strašni Karter!
Tajson Karter je pogodio novu trojku. Zvezda je za ovih sedam minuta postigla 15 poena, a Karter je od toga ubacio sedam.
27. minut - Karter na liniji penala
Tajson Karter je sa linije penala bio precizan oba puta, na drugoj strani je istu ulogu imao i Klark - promašio je prvo bacanje, a onda je drugo pogodio za zaostatak 67:45.
26. minut - Makabi šutira samo izvan 6,75
Makabi ima jedan jedini način da se primakne Zvezdi, a to je da bude nepogrešiv izvan linije 6,75. Klark je ubacio dvije, onda je pogodio Briset, a prije tajm-auta i Kolson! Zvezda vodi 65:42.
24. minut - Trojka Nvore, pa Džounsa
63:39 za Zvezdu. Nvora je pogodio trojku, a onda je pogodio i Kirs. Zvezda je nastavila da niže trojke.
22. minut - Makabi bolje otvorio drugo poluvrijeme
57:36 za Zvezdu. Nvora je pogodio za Zvezdu, ali je prethodno je Klar pogodio trojku, a poslije poena Nvore još jednu. Makabi je počeo bolje.
Poluvrijeme, Zvezda vodi 55:30
Crvena zvezda je odigrala najbolje prvo poluvrijeme u sezoni! Pogodila je čak 10 trojki iz 17 pokušaja. Na kraju je Džared Batler imao tri slobodna bacanja i pogodio je dva puta iz tri pokušaja.
20. minut - Video provjera
Zvezda je zatražila video provjeru, a potom su sudije donijele odluku da je u pitanju običan faul na putu i Kris Džouns se našao na liniji penala.
19. minut - Blok Monekea!
52:26 za Zvezdu. Poslije Koloka, blokirao je i Moneke! A, onda je na drugoj strani pogodio Kris Džouns!
19. minut - Serija Makabija
Makabi je preko Tajsa i Madara vezao mini-seriju od 4:0, Makabi gubi 52:26.
17. minut - I dalje velika razlika
Taman kad se učini da je ritam meča opao, pojavi se Karter koji trojkom ponovo nateran navijače da slave u Areni! Zvezda vodi 50:24!
15. minut - Navijači skandiraju kapitenu!
Ognjen Dobrić je na terenu i navijači Zvezde su mu česitali rođendan. Zvezda nije sjajna samo u napadu, već i u odbrani, gdne je rivala spriječila da dođe do poena u poslnednjem napadu pred tajm-aut. Zvezda vodi 47:22!
14. minut - Ponovo Batler, ponovo trojka
43:22 za Zvezdu. Na teren je ušao Odželej, a prije toga je Batler pogodio trojku!
13. minut - Batleer!
43:22 za Zvezdu. Batler je pogodio trojku, još jednu za Zvezdu. Iako se igra malo tromije nego na startu meča, domaćin uspjeva da pravi razliku.
12. minut - Još jedna trojka!
37:17 za Zvezdu. Kramer je pogodio trojku za Zvezdu, a pre njega je do poena došao Sorkin.
Kraj prve četvrtine, 34:15 za Zvezdu
10. minut - Pogađa i Bab!
34:15 za Zvezdu. Nestvarno igra Zvezda, Bab je pogodio trojku na opšte zadovoljstvo navijača i to u posljednjoj sekundi napada.
10. minut - Serija Makabija
Makabi do poena dolazi samo sa linije penala. Poslije poena Hoarda, pogodio je i Sorkin. Zvezda vodi 31:15.
9. minut - Zvezda ne promašuje!
Karter je sjajan, ali čitav tim igra bez greške. Zvezda je pogodila čak četiri trojke zaredom! Od toga je Karter pogodio tri!
6. minut - Nestvarno! Karter ponovo za tri!
25:7 za Zvezdu. Karter je pogodio trojku! Poslije njega i Nvora! Sorkin je na drugoj strani pogodio za dva, ali to nije dovoljno za sjajnu Zvezdu!
5. minut - Serija Zvezde!
17:5 za Zvezdu. I poslije tajm-auta Zvezda je sjajna. Karter jepogodio trojku, a onda je pogodio Nvora, a poslije njega i Izundu i to poslije dodavanja Džounsa za zakucavanje!
4. minut - Zvezda ima veliku prednost!
12:5 za Zvezdu. Madar je na kratko prekinuo seriju Zvezde, ali su najvažniji igrači raspoloženo. Pogađao je Koloko, a onda i Karter, Nvora i Džouns.
1. minut - Ponovo Koloko!
Koloko je odlučio da osvoji navijače Zvezde, ponovo je pogodio za 4:0!
1. minut - Odmah Koloko!
Koloko je odmah pogodio za Zvezdu, prvi poeni i domaćin bodi 2:0!
Sastavi
Zvezda: Džouns, Vejler-Bab, Batler, Davidovac, Karter, Dobrić, Izundu, Nvora, Koloko, Odželej, Kramer, Moneke
Makabi: Hoard, Klark, Bejkot, Sorkin, Briset, Rejmen, Dibartolomeo, Valas, Lif, Tajs, Madar, Kolson
Zvezda dovela pojačanje za Makabi
Crvena zvezda je neposredno pred "vječiti" derbi predstavila novo pojačanje. Centar Kristijan Koloko je stigao na Mali Kalemegdan i očekuje se da bude dio tima u meču protiv "ponosa Izraela".
Batler: Derbi je važan, ali idemo dalje
"Derbi je važan, ali je to još jedna utakmica. Potrebno je da vratimo samopouzdanje i da idemo dalje. Čeka nas Makabi koji ima dobar tim i različite akcije koje znaju da zbune odbranu. Moramo da se držimo naših principa. Tajs je sjajan centar, imaju dvije odlične četvorke, moramo da ih zaustavimo. Ne želimo to da uradimo ponovo, skok je dio naših navika na kom moramo da radimo", rekao je Džared Batler.
Koloko: Znam istoriju kluba
"Pričao sam sa trenerom, znam istoriju kluba. Imam prijatelje koji su igrali ovdje, rekli su mi koliko navijači vole tim, grad, košarku. To i razgovor sa trenerom, sviđa mi se. Rekao mi je šta traži od mene, znam šta mogu da donesem, on mi je rekao šta mogu da donesem, ne mogu da vam kažem detalje razgovora, ali znate šta donosim na sto. Zaštitu reketa, skok, sve to. Tu sam", rekao je Kristijan Koloko.
Navaro: Makabi je veoma težak protivnik
"Makabi je veoma težak protivnik za pripremu utakmice. Mnogo se razlikuju od ostalih ekipa. Imaju veliki broj svestranih igrača, atletski su veoma dobri, pokretljivi, snažni i visoki. Njihovi centri mogu da igraju na različite načine. Mogu da se otvaraju spolja posle bloka, da igraju kratki rol ili da se spuštaju duboko prema košu. Imaju krilne igrače koji su dobri u odbrani, ali mogu i da kreiraju igru sa spoljnih pozicija. Jam Madar je trenutno u veoma dobroj formi, kao i Džimi Klark. Igraju drugačiju košarku od one na koju smo navikli. Zato nas očekuje veoma teška utakmica", rekao je Navaro na konferenciji za novinare.
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Crvena zvezda u 20 sati dočekuje Makabi u Beogradskoj areni. Susret osamog kola Evrolige možete pratiti uz MONDO lajv tekstualni prenos iz miuta u minut i našeg izvještača sa lica mjesta.