Zvezda pregazila Makabi: "Ponos Izraela" obrukan u Beogradskoj areni

Crvena zvezda deklarisala Makabi u 8. kolu Evrolige

Crvena zvezda je odigrala najbolje poluvrijeme u sezoni, odigrala verovatno i najbolji meč u dosadašnjem toku takmičenja i tako pobijedila Makabi 100:78 u osmom kolu Evrolige. Liderska pozicija je pripala Tajsonu Karteru koji je blistao od samog starta, ali nisu izostali i dobri potezi Džareda Batlera, Džordana Nvore i Krisa Džounsa.

Utakmicu je presudio početak meča koji je bio nestvaran - do šestog minuta je domaćin imao ogromnih 22:5 najpre zahvaljujući novajliji Kolokou koji je vezao seriju 4:0, a onda su motore uključili Nvora i Karter. Zvezda je za 10 minuta pogodila šest trojki, bila je gotovo nepogrešiva, a da to nije samo trenutna sreća pokazala je i u drugoj četvrtini.

Domaćin je nastavio da rešeta - tri trojke na startu druge četvrtine donijele su Zvezdi ogromnih 43:22, a onda i mini-serija Batlera, pa trojka Kartera za 50:22 nagovestila je da je ovo najbolja utakmica Ibona Navara od dolaska na Mali Kalemegdan. Tako smo u prvih 20 minuta vidjeli 10 trojki domaćina iz 17 pokušaja, ali to nije jedino što je oduševilo navijače - igrali su kao tim, borili su se, sjajno komunicirali, a uz Krisa Džounsa koji je držao konce u rukama i raspoređivao saigrače sve je izgledalo kao dobro ukomponovana ekipa.

Iako je igra malo potonula u nastavku, što se i očekivalo poslije ogromne razlike, ipak je meč bio sjajan. Makabi je na startu drugog poluvremena pokušavao trojkama da stigne domaćina, nanizao ih je četiri za zaostatak od 65:42, ali bilo je jasno da će tu biti potrebno mnogo, mnogo više od razigranosti izvan linije 6,75. Prema tome, nade Makabija su potonule, bilo je to očigledno i na licu Odeda Kataša, koji je izgledao poraženo i razočarano.