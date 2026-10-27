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Redži Peri srušio Romu, važna pobjeda Bosne u Evrokupu!

Redži Peri srušio Romu, važna pobjeda Bosne u Evrokupu!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Košarkaši Bosne slavili na gostovanju u Rimu.

Bosna pobijedila Romu u Evrokupu. Izvor: KK Bosna

Sarajevska Bosna savladala je Romu u gostima rezultatom 85:80 i tako zadržala šanse da se nađe u nokaut fazi Evrokupa.

Iako nije počela najbolje pa su Rimljani poslije prvih 10 minuta imali prednost 21: 16 u drugoj dionici „studenti“ su nametnuli svoj ritam i stigli do vođstva 43:41 pred odlazak na odmor.

Nije se ekipa Darija Đerđe predavali ni kada je u trećoj četvrti Roma serijom 12:0 stigla do ozbiljne prednosti – 63:53.

Serijom 10:4 „studenti“ su smanjili zaostatak, a onda u posljednjih deset minuta zahvaljujući svojim Amerikancima preuzela kontrolu i na kraju stigla do trijumfa 85:80.

Redži Peri sa 25 poena predvodio je Bosnu i pokazao zašto je za njega zainsteresovan Partizan, Pajps je postigao 17, a Braun 13 poena.



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KK Bosna

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