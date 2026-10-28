Novi igrač Crvene zvezde Kristijan Koloko je oduševio navijače na debiju. Pročitajte njegove utiske nakon pobjede nad Makabijem.

Izvor: Arenaspot/screenshot

Crvena zvezda je u osmom kolu Evrolige predstavila i pojačanje - Kristijan Koloko je debitovao za tim sa Malog Kalemegdana i to je uradio na sjajan način. Novi igrač Zvezde je meč otvorio serijom od 4:0 i bez sumnje "kupio" Delije.

Tik posle pobjede nad Makabijem je izjavio: "Uvijek je dobro početi pobedom, imali smo sjajno prvo poluvrijeme. Ponosan sam na momke, sproveli smo u djelo trenerov plan i stigli do pobjede, to je najvažnije", rekao je u razgovoru za Arenu sport.

Vidi opis Koloko oduševio Delije: "Prvi put sam igrao pred njima" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Arena nije bila dupke puna kako se očekivalo, ali je 11.000 navijača pokušalo da pomogne igračima da stignu do jedne od najuzbudljivijih pobeda u istoriji kluba. "Prvi put sam igrao pred njima, uzbuđen sam za sve ono što donosi budućnost", naglasio je Koloko.

Šta je rekao Ibon Navaro?

O novom centru je govorio i trener Crvene zvezde Ibon Navaro. "Kristijan Koloko je učio imena saigrača cijelu noć. Morali smo da budemo agresivni, sjajno je radio na preuzimanjima. Možda će protiv drugačijih rivala i karakteristika, možda ćemo koristiti druge opcije. Vidjeli smo da brzo kapira stvari. Uveče se bavio svim informacijama koje smo mu slali, jutros smo vidjeli da je sve shvatio. Zato je igrao."

Šta je rekao Vlade Đurović?

Vlade Đurović je takođe prokomentarisao novo pojačanje Crvene zvezde. Malo je reći da je bivši trener zadovoljan NBA pojačanjem.

"Kad bi imao 10 kilograma više bilo bi odlično, zato nije mogao da prođe u NBA. Odličan, bolji nego što sam očekivao. Rekao sam ako bude davao četiri poena, šest, sedam skokova, neku 'bananicu', biće k'o Bog. Davaće on i više, bolji je od Motlija, tu nema dileme", rekao je.