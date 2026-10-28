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Gudurić video Željka na samo 5 minuta: Njegov Armani je najlošiji u Evroligi, 1-7

Gudurić video Željka na samo 5 minuta: Njegov Armani je najlošiji u Evroligi, 1-7

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Marko Gudurić sa Armanijem doživio je poraz od Panatinaikosa, a njegov doprinos u dramatičnom meču bio je zanemarljiv

Panatinaikos pobijedio Armani Gudurić igrao pet minuta Izvor: Massimo Ceretti / imago sportfotodienst / Profimedia

Panatinaikos Željka Obradovića pobijedio je Armani kod kuće 80:75, u ravnopravnoj utakmici timova sa vrha i sa dna tabele Evrolige. Meč je odlulčen u finišu, u kojem je gost iz Italije vodio i pet minuta prije kraja (69:68, okšem Usmana Diopa) i 1:49 minuta prije kraja, (69:68, trojkom Ar-Džej Kola).

Ipak, "zeleni" su odbranili domaći teren najprije košem upornog Matijasa Lesora poslije dva uzastopna ofanzivna skoka za vođstvo 75:74, na šta je Devon Hol promašio trojku, a lider Panate Kendrik Nan poentirao za 77:74 na šest sekundi prije kraja. Tu je bio kraj.

Zanemarljiva uloga Marka Gudurića

Nažalost, srpski internacionalac Marko Gudurić (31) igrao je samo 5:59 minuta za Armani protiv svog nekadašnjeg trenera Željka Obradovića i za to vrijeme je ubacio tri poena, uz šut za tri 1/2. To je ujedno i najmanja minutaža srpskog beka u Evroligi ove sezone, tokom koje iz kola u kolo igra sve manje kod trenera Đuzepea Poete.

Prosječno postiže Gudurić 7,4 poena u Evroligi, u drugoj od tri godine njegovog ugovora sa Armanijem, prema kojem zarađuje 2,7 miliona evra po sezoni.

  • Panatinaikos: Kalaicakis, Fransisko 6 (1/6 za tri), Badio 1, Slukas 3 (5 as), Hejs-Dejvis 7, Grent 2, Nan 20 (6 as), Lesor 13 (11 sk), Jabusele 9, Bonga 4, Huančo Ernangomez 11, Fal 4
  • Armani: Barnel 2, Kol 10, Rajt 9, Diop 4 (6 sk), Tonut, Bolmaro 10, Tompson 10, Riči, Hol 15, Gudurić 3, Metjus 2, Buker 10

Tagovi

Evroliga Marko Gudurić KK Panatinaikos

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