Gudurić video Željka na samo 5 minuta: Njegov Armani je najlošiji u Evroligi, 1-7

Marko Gudurić sa Armanijem doživio je poraz od Panatinaikosa, a njegov doprinos u dramatičnom meču bio je zanemarljiv

Izvor: Massimo Ceretti / imago sportfotodienst / Profimedia

Panatinaikos Željka Obradovića pobijedio je Armani kod kuće 80:75, u ravnopravnoj utakmici timova sa vrha i sa dna tabele Evrolige. Meč je odlulčen u finišu, u kojem je gost iz Italije vodio i pet minuta prije kraja (69:68, okšem Usmana Diopa) i 1:49 minuta prije kraja, (69:68, trojkom Ar-Džej Kola).

Ipak, "zeleni" su odbranili domaći teren najprije košem upornog Matijasa Lesora poslije dva uzastopna ofanzivna skoka za vođstvo 75:74, na šta je Devon Hol promašio trojku, a lider Panate Kendrik Nan poentirao za 77:74 na šest sekundi prije kraja. Tu je bio kraj.

Zanemarljiva uloga Marka Gudurića

Nažalost, srpski internacionalac Marko Gudurić (31) igrao je samo 5:59 minuta za Armani protiv svog nekadašnjeg trenera Željka Obradovića i za to vrijeme je ubacio tri poena, uz šut za tri 1/2. To je ujedno i najmanja minutaža srpskog beka u Evroligi ove sezone, tokom koje iz kola u kolo igra sve manje kod trenera Đuzepea Poete.

Prosječno postiže Gudurić 7,4 poena u Evroligi, u drugoj od tri godine njegovog ugovora sa Armanijem, prema kojem zarađuje 2,7 miliona evra po sezoni.