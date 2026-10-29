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Crvena zvezda - Bajern uživo: Nema Izundua, tu je Motli 0
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crvena zvezda bajern uzivo prenos livestream arena sport
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Crvena zvezda - Bajern uživo: Nema Izundua, tu je Motli

Pratite uživo uz MONDO meč Crvene zvezde i Bajerna u Evroligi

Crvena zvezda na svom terenu od 20 časova u "Beogradskoj areni" dočekuje tim Bajerna. Nakon sjajne pobjede nad Makabijem u prethodnom kolu sada je Zvezda domaćin Bajernu koji je u seriji od tri poraza i pri dnu je tabele.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
19:43

Nema Izundua

Izvor: MN PRESS

  Za Zvezdu igraju Džonatan Motli, Kris Džons, Nik Vajler-Beb, Džered Batler, Dejan Davidovac, Tajson Karter, Ognjen Dobrić, Džordan Nvora, Kristijan Koloko, Šemi Odželej, David Kremer i Čima Moneke.

19:13

Zvezda je favorit

Igra se na domaćem terenu, a Bajern zaista ne blista ove sezone. Imaju samo dvije pobjede, blizu su dna tabele i u nizu su od tri poraza. Ipak, Zvezda itekako dobro zna da nijedna pobjeda u Evroligi nije unaprijed upisana.

19:13

Čekamo Evroligu!

Od 20 časova Crvena zvezda na svom terenu dočekuje Bajern u Evroligi u okvoru osmog kola.

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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