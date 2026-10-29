Crvena zvezda - Bajern uživo: Nema Izundua, tu je Motli

Pratite uživo uz MONDO meč Crvene zvezde i Bajerna u Evroligi
Crvena zvezda na svom terenu od 20 časova u "Beogradskoj areni" dočekuje tim Bajerna. Nakon sjajne pobjede nad Makabijem u prethodnom kolu sada je Zvezda domaćin Bajernu koji je u seriji od tri poraza i pri dnu je tabele.
Nema IzunduaIzvor: MN PRESS
Za Zvezdu igraju Džonatan Motli, Kris Džons, Nik Vajler-Beb, Džered Batler, Dejan Davidovac, Tajson Karter, Ognjen Dobrić, Džordan Nvora, Kristijan Koloko, Šemi Odželej, David Kremer i Čima Moneke.
Zvezda je favorit
Igra se na domaćem terenu, a Bajern zaista ne blista ove sezone. Imaju samo dvije pobjede, blizu su dna tabele i u nizu su od tri poraza. Ipak, Zvezda itekako dobro zna da nijedna pobjeda u Evroligi nije unaprijed upisana.
Čekamo Evroligu!
Od 20 časova Crvena zvezda na svom terenu dočekuje Bajern u Evroligi u okvoru osmog kola.