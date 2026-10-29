Crvena zvezda - Bajern uživo: Nema Izundua, tu je Motli

Pratite uživo uz MONDO meč Crvene zvezde i Bajerna u Evroligi

Crvena zvezda na svom terenu od 20 časova u "Beogradskoj areni" dočekuje tim Bajerna. Nakon sjajne pobjede nad Makabijem u prethodnom kolu sada je Zvezda domaćin Bajernu koji je u seriji od tri poraza i pri dnu je tabele.