Džej Krauder jedini odbranio Nikolu Jokića: "Ne možete da kažete da je otpad"

Džej Krauder oštro odgovara Gilbert Arenasu, ističući važnost evropske košarkaške kulture i inteligencije igrača.

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Riječi Nikole Jokića su potresle NBA ligu kad je govorio o evropskoj košarci. Vrlo brzo je odbio odgovor mnogih NBA igrača, a najglasniji među njima je bio Gilbert Arenas. Ipak, nije mnogo prošlo, a bivši igrač Vašingtona dobio je odgovor, ovog puta od Džeja Kraudera koji je poslije 13 godina NBA karijere stigao u Evroligu gdje nosi dres ASVEL-a.

Džej Krauder, koji je tokom 13 sezona u NBA ligi dva puta igrao u finalu najjačeg košarkaškog takmičenja na svijetu kao starter, oštro je reagovao na takve tvrdnje.

Krauder koji je dva puta igrao NBA finale i bio starter u tim mečevima vrlo oštro je reagovao na riječi Arenasa. "Rekao bih da je to više nepoštovanje prema evropskoj košarkaškoj kulturi nego prema NBA igračima", rekao je Krauder za BasketNews.

"Ne shvatam to lično. Znam šta sam uradio. Igrao sam, ostvario neke stvari koje Gilbert Arenas nikada nije. Bio sam starter u finalu. Igrao sam dva NBA finala kao starter. Zato, što se tiče njegovih komentara, svako ima pravo na mišljenje. Ja se s njim ne slažem."

Ko su bivši NBA igrači koji igraju u Evroligi?

Svjedoci smo imena koja su se razvijala u Evroligi i potom nastavila karijeru u NBA. S druge strane, svjedoci smo i igrača koji su poslije igre u najjačoj ligi na svijetu stigli u elitno takmičenje. Rasprava je beskonačna, činjenica je da najbolji igraju u NBA ligi, ali je činjenica i da je na prostoru "starog kontinenta" Evroliga i dalje prijatnija gledaocu za oko. Ujedno, pritisak u Evropi i uključenost navijača u utakmice znatno su veći nego u Sjedinjenim Američkim Državama.

Nekoliko bivših NBA igrača koji danas igraju u Evroligi tokom karijera u NBA ligi imali su značajnu ulogu u timu. Među njima su Jonas Valančijunas, Evan Furnije, Ti-Džej Voren, Kenet Farid, Dario Šarić, Džabari Parker, Nikola Mirotić i Kendrik Nan.

"Valančijunas je mnogo, mnogo, mnogo sezona, mnogo godina bio starter u NBA ligi. Zato ne možete da kažete da je to 'otpad'", naglasio je Krauder.

"Ali mislim da ni on (Gilbert Arenas) to nije iskusio, pa kako onda možete da iznesete mišljenje o nečemu što nikada niste iskusili? To je prilično neodređen stav. Ne slažem se sa tim da ljudi iznose mišljenje o stvarima koje nikada nisu iskusili. Tako da, da, to je prilično težak stav. Uopšte se ne slažem s njim."

Krauder je naglasio inteligenciju u evropskoj košarci, gdje fizička sila i atleticizam nisu dominantan faktor. "Mislim da je ovo sjajna atmosfera. Mislim da je ovo sjajna košarka", nastavio je. "Možda ovi igrači nisu fizički spremniji ili atletskiji, ali su veoma pametni, veoma inteligentni. Isto važi i za timove, trenere i njihove planove za utakmicu. I mislim da to morate da poštujete, a ja to poštujem", rekao je Krauder.

Šta je rekao Gilbert Arenas?

Bivši NBA igrač Gilbert Arenas žestoko je odgovorio Nikoli Jokiću, preciznije - nije birao riječi: "Kada je spomenuo reprezentaciju, tamo nikog nije briga za statistiku, niti je ekipa SAD-a marila za to. Tako smo razbili i vas i Francuze, nije nas bilo briga za brojeve, uzeli smo zlato. Ako o tome pričaš", rekao je nekadašnji košarkaš i nastavio u oštrom tonu:

"Ovo gdje se mi nalazimo je standard za košarku jer smo od toga napravili glavnu stvar. Sve dok zlatna medalja u kontinuitetu ne bude odlazila u neku drugu zemlju, govorim o načinu na koji to radimo, ne želim više ništa da slušam. Ne postoji nikakvo opravdanje".

Potom je sasvim slučajno izvrijeđao svoje zemljake, a utisak je da nije bio ni svjestan toga... "Ako pričamo o Evroligi, nemamo nikakvu potrebu da igramo tamo. Naš otpad, igrači koji ne mogu da izbore mjesto u našim ekipama, odu tamo i budu najbolji igrači Evrolige. Amerikanci su najbolji igrači u tim zemljama", rekao je nekadašnji član Vašingtona.

Šta je rekao Nikola Jokić?

Srpski as Nikola Jokić govorio je o timskoj košarci koja se igra u Evropi i istakao da je pobjeda van tla Amerike "pitanje života ili smrti".

"Stvar u Evropi i stvar sa reprezentacijom jeste to što je najvažnije pobijediti utakmicu. Znam da zvuči glupo, ali u ovoj ligi možeš da vidiš da određeni igrači, određeni ljudi moraju da dobiju svoje šuteve, moraju da dođu do svojih poena, do statistike, čega god. Ali mislim da je u reprezentaciji i u Evropi najvažnije pobediti utakmicu. Volio bih da svaki igrač u NBA ligi provede šest mjeseci igrajući u Evropi, samo da vidi pod kolikim se pritiskom tamo igra. U srijedu igraš protiv Olimpijakosa u Grčkoj, a onda kod kuće protiv Crvene zvezde ili Partizana", rekao je Jokić i dodatno pojasnio:

"Ako izgubiš tri utakmice zaredom, tamo je to velika stvar. Ljudi to shvataju ozbiljno i ulažu mnogo ponosa u sve to. Zato bih zaista volio da NBA liga šest mjeseci igra kao što se igra u Evropi. Nadam se da on može da utiče na momke i makar da im ispriča neke priče. Jer zapravo ima veoma dobru priču, tako da sam ga malo pratio", rekao je Jokić.