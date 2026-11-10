Vučević priprema teren za povratak u Evropu, pored Zvezde tu su tri kluba

Miljenik Delija Nikola Vučević otkrio je koje klubove u Evroligi prati osim Crvene zvezde.

Izvor: EPA/FRANCIS R. MALASIG

Crnogorski centar Nikola Vučević nikada nije krio svoju privrženost prema Crvenoj zvezdi, ali je u razgovoru "Mundo Deportivo" otkrio koja još tri kluba u Evroligi posebno prati.

On trenutno nastupa za Orlando gde ima skromnu ulogu za razliku od onoga što smo navikli od njega proteklih sezona, a malo malo se povede pitanje da li bismo mogli da ga vidimo na evroligaškim terenima. Kada bi se to dogodilo, vjerovatno bi to bio jedan od klubova koje je naveo kao omiljene.

"Ljubiteljima evropske košarke se ovo vjerovatno neće dopasti. Barsa je, naravno, sjajna - nevjerovatan klub sa velikom istorijom. Oba tima su odlična. Ipak, uvek sam nekako više simpatisao Madrid. Ne znam... Njihova istorija, sve što su postigli... To je veliki klub", objasnio je Vučević.

Španski giganti nisu jedini koje prati tokom sezone u Evroligi. Crvena zvezda je očekivan odgovor, a ovog puta je na svoj spisak dodao i Olimpijakos, uz poseban komentar na račun Jorgosa Barcokasa.

"Uvijek volim da gledam ta tri tima - Olimpijakos. Barcokas je sjajan trener, a imaju i odličan tim. Atina je divan grad, a imaju i sjajne navijače. Tu je i Zvezda - navijam za nju. I oni su, takođe, posebni", rekao je crnogorski centar.

Nikola Vucevic, sobre la rivalidad Barça - Real Madrid“El Barça es increíble, un gran club, una gran historia, ambos equipos son muy grandes, pero siempre le doy un poco de preferencia al Madrid. No sé, es sólo la historia, todo lo que han hecho. Es un gran club” https://t.co/aoDcyLBiVL — Toni Canyameras (@Canyameridis71)November 10, 2026

Moguće je da Vučević razmišlja o povratku u Evropu, pošto na devet odigranih utakmica bilježi u prosjeku 2,4 poena, 2,4 skoka, 1,2 asistencije i 0,6 blokada za 8,6 minuta po meču.

Vučević bio nadomak Zvezde

Predsjednik Crvene zvezde Željko Drčelić otkrio je letos da je postojao džentlmenski dogovor sa Nikolom Vučevićem oko dolaska u Crvenu zvezdu, ali da se to nije ostvarilo zbog NBA ponude.

"Bilo je razgovora sa Vučevićem. Nikola je prvo odličan čovjek i veliki zvezdaš. To ne znači da će zbog toga automatski da bude igrač Zvezde. Porodičan je čovjek, živi u Americi više od 20 godina, još od srednjoškolskih dana. Takvi koraci nisu laki i u njegovom slučaju novac nije bio faktor. Mi smo imali džentlmenski dogovor sa njim da, ako ne dođe ponude iz NBA, obuče dres Zvezde. Pošto je u pitanju vrhunski sportista koji i dalje vodi računa o svom tijelu, jasno je da vrata nisu zatvorena", rekao je Drčelić u intervjuu za "Meridiansport".