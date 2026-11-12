Real Madrid - Crvena zvezda uživo: Potop u Španiji

21 : 30 Druga četvrtina: Potop - 44:20 Crvena zvezda ne koristi greške Reala, pa Proćida daje trojku - 41:20. A onda i Andres Feliz daje trojku - 44:2'0. Boldvin promašuje trojku, pa i Kris Džouns nije precizan.

21 : 25 KRAJ PRVE ČETVRTINE: Vodi Real 38:20 Sve je probala Zvezda ne bi li stigla rivala, Vajler Beb je napao Ljulja i pogodio, ali na kraju je 38:20 poslije ofanzivnog skoka Okekea i njergovog poena uz faul.

21 : 23 9. minut: Tone Zvezda Ljuj poentira sa penala - 27:17. Luvavu je svemu dodao trojku za 30:17. Nastavlja se napad Reaa i vode domaćini 35:18.

21 : 18 7. minut: Davidovac! 25:17 Poslije poena Zvezde hvata ofanzivni skok Feliz i sada je 21:11. Serhio Ljulj uprkos dobroj odbrani pogađa, a Odžejel daje trojku. Abalde je prošao i poentirao, ali vraća trojkom Davidovac - 25:17.

21 : 10 5. minut: Proćida! 19:9 Daje preko ruke poene Kris Džouns, ali Proćida nastavlja da pogađa. Prekšaj Smita nad Karterom, a nakon faulaq koji nije sviran na Krisu Džounsu svirana je tehnička pleju Zvezde. Poslije pogotka sa penala je 15:9. Odbija se lopta Proćidi u ruke i sada je već ovo ozbiljna prednost - 17:9. Zatim u kontri zakucava Proćida - 19:9.

21 : 05 3. minut: Kako loš faul... Odmah je samo ostao Tavareš i zakucao, a za Zvezdu prvi poentira Kris Džouns - 2:2. Čima Moneke daje trojku, ali onda faul na Proćidi i sada je 8:5. Jones scores our first two points! 2:2 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/Uh6bddwRtl — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)November 12, 2026

21 : 03 1. minut: Krećemo! Počela je utakmica u Madridu.

21 : 02 Dvojica nisu tu Nema Ebuke Izundua i Nikole Đurišića, oni su ostali van 12 za ovaj meč. U sastavu se našao Patrik Boldvin.

20 : 46 Meč uskoro počinje Meč u Madridu počinje u 21 čas.

20 : 46 Đurović: "Zvezda može da pobedi, ali nisam optimista" Vlade Đurović je najavio meč i ima puno poštovanje prema Madriđanima. "Protiv Reala je teško i suditi. Igračima Zvezde treba da bude čast. Sasvim je sigurno da Zvezda može da pobijedi. Ja nisam pretjerani optimista za razliku od navijača. Zvezda mora da odigra mnogo dobro, da ima sreće i da ima dobro suđenje. Međutim ova utakmica šta god da bude, neće ova utakmica odlučiti sudbinu. Neće ova utakmica odlučiti, ima još mnogo utakmica pred nama", naglasio je Đurović.

20 : 45 Zagrijavanje Igrači Zvezde se zagrijavaju pred meč. Final warm-up before tip-off ⏳The game starts soon ⚪️#kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/5d9gQU3te2 — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)November 12, 2026

20 : 44 Stižu! Checking in for @EuroLeague Round 11 ⚪️#kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/Sfb0MgwCEx — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)November 12, 2026

20 : 44 Desetkovan je Real Real Madrid ovaj meč dočekuje prilično ranjeno. Nedostaju Fakundo Kampaco, Teo Maledon, Mikael Jantunen, Gabrijel Dek i Usman Garuba.

19 : 25 Koloko je tu! Izvor: MN PRESS Iako je bilo nekih problema sa dolaskom u Madrid i Španiju Kristijana Kolokoa, on je sada tu i biće na raspolaganju.