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Real Madrid - Crvena zvezda uživo: Potop u Španiji 0
Crvena zvezda real madrid uzivo prenos livestream arena sport
Crvena zvezda real madrid uzivo prenos livestream arena sport
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Real Madrid - Crvena zvezda uživo: Potop u Španiji

Pratite uživo uz MONDO meč Crvene zvezde i Real Madrida u Evroligi.

Crvena zvezda gostuje Real Madridu od 21 čas i probaće da nastavi seriju sjajnih rezultata. Iako je bilo problema, timu Ibona Navara se priključio Kristijan Koloko, dok je Real Madrid pogođen povredama.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
21:30

Druga četvrtina: Potop - 44:20

Crvena zvezda ne koristi greške Reala, pa Proćida daje trojku - 41:20. A onda i Andres Feliz daje trojku - 44:2'0. Boldvin promašuje trojku, pa i Kris Džouns nije precizan.

21:25

KRAJ PRVE ČETVRTINE: Vodi Real 38:20

Sve je probala Zvezda ne bi li stigla rivala, Vajler Beb je napao Ljulja i pogodio, ali na kraju je 38:20 poslije ofanzivnog skoka Okekea i njergovog poena uz faul.

21:23

9. minut: Tone Zvezda

Ljuj poentira sa penala - 27:17. Luvavu je svemu dodao trojku za 30:17. Nastavlja se napad Reaa i vode domaćini 35:18.

21:18

7. minut: Davidovac! 25:17

Poslije poena Zvezde hvata ofanzivni skok Feliz i sada je 21:11. Serhio Ljulj uprkos dobroj odbrani pogađa, a Odžejel daje trojku. Abalde je prošao i poentirao, ali vraća trojkom Davidovac - 25:17.

21:10

5. minut: Proćida! 19:9

Daje preko ruke poene Kris Džouns, ali Proćida nastavlja da pogađa. Prekšaj Smita nad Karterom, a nakon faulaq koji nije sviran na Krisu Džounsu svirana je tehnička pleju Zvezde. Poslije pogotka sa penala je 15:9. Odbija se lopta Proćidi u ruke i sada je već ovo ozbiljna prednost - 17:9. Zatim u kontri zakucava Proćida - 19:9.

21:05

3. minut: Kako loš faul...

Odmah je samo ostao Tavareš i zakucao, a za Zvezdu prvi poentira Kris Džouns - 2:2. Čima Moneke daje trojku, ali onda faul na Proćidi i sada je 8:5.

21:03

1. minut: Krećemo!

Počela je utakmica u Madridu.

21:02

Dvojica nisu tu

Nema Ebuke Izundua i Nikole Đurišića, oni su ostali van 12 za ovaj meč. U sastavu se našao Patrik Boldvin.

20:46

Meč uskoro počinje

Meč u Madridu počinje u 21 čas.

20:46

Đurović: "Zvezda može da pobedi, ali nisam optimista"

Vlade Đurović je najavio meč i ima puno poštovanje prema Madriđanima.

"Protiv Reala je teško i suditi. Igračima Zvezde treba da bude čast. Sasvim je sigurno da Zvezda može da pobijedi. Ja nisam pretjerani optimista za razliku od navijača. Zvezda mora da odigra mnogo dobro, da ima sreće i da ima dobro suđenje. Međutim ova utakmica šta god da bude, neće ova utakmica odlučiti sudbinu. Neće ova utakmica odlučiti, ima još mnogo utakmica pred nama", naglasio je Đurović.

20:45

Zagrijavanje

Igrači Zvezde se zagrijavaju pred meč.

20:44

Stižu!

20:44

Desetkovan je Real

Real Madrid ovaj meč dočekuje prilično ranjeno. Nedostaju Fakundo Kampaco, Teo Maledon, Mikael Jantunen, Gabrijel Dek i Usman Garuba.

19:25

Koloko je tu!

Izvor: MN PRESS

  Iako je bilo nekih problema sa dolaskom u Madrid i Španiju Kristijana Kolokoa, on je sada tu i biće na raspolaganju.

19:23

Zvezda u Madridu!

Čekamo meč Evrolige koji počinje od 21 čas. Crvena zvezda sa vrha tabele stiže u Madrid i biće gost "kraljevskom klubu".

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