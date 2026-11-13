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Ispisana istorija NBA lige: Kaningem odigrao meč kakav nisu ni Jokić ni Dončić

Ispisana istorija NBA lige: Kaningem odigrao meč kakav nisu ni Jokić ni Dončić

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Detroit je slavio protiv Vašingtona zahvaljujući Kaningemu, koji je ostvario rekordnu utakmicu sa 52 poena i 11 asistencija bez greške.

Kejd Kaningem dao 52 poena bez izgubljene lopte Izvor: AP Photo/John McDonnell

Američki košarkaš Kejd Kaningem odigrao je prethodne noći skoro savršenu utakmicu i odveo je svoj Detroit do pobjede protiv Vašingtona i to poslije dva produžetka. Na kraju, bilo je 144:140 za Detroit na gostovanju u Vašingtonu, a nevjerovatna partija Kaningema ostaće zauvijek upisana u istoriji NBA lige.

Od kada se igra NBA liga, nismo vidjeli partiju poput ove, čak ni Luka Dončić i Nikola Jokić, koji su u posljednjih pet-šest godina "pobrali" sve moguće rekorde nisu uspjeli da odigraju kao što je to Kejd Kaningem prethodne noći za Detroit.

Šta je uradio Kejd Kaningem?

Najbolji igrač Pistonsa postigao je 52 poena, imao je još 11 asistencija i pet skokova, za tačno 48 minuta na parketu. Šutirao je 12/20 za dva poena, 3/5 za tri, kao i 17/18 sa slobodnih bacanja, a posebnost njegove partije krije se u pretposljednjoj koloni statistike.


Kaningem je prvi košarkaš u istoriji NBA lige koji je postigao 50 i više poena, i imao 10 i više asistencija na meču, a da nije imao niti jednu izgubljenu loptu na meču. I da stvar bude nevjerovatnija, igrao je 48 minuta.

S takvom partijom, skoro savršenom, Detroit nije mogao da izgubi iako se ni Vašington nije predavao. Trej Jang je ubacio 37 poena, Entoni Dejvis i Aleksander Sar su imali po 30. S druge strane u dresu Pistonsa Denis Dženkins je dodao 21, a sjajni Usar Tompson je imao tripl-dabl sa 17 poena, 11 skokova i 11 asistencija.

NBA rezultati 13. novembar:

Filadelfija - Toronto 123:112
Vašington - Detroit 140:144
Minesota - Dalas 133:94
Finiks - Šarlot 101:96

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NBA liga

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