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Žestoka tuča u NBA: Centar nije htio u Partizan, sad dobio batine u Americi

Žestoka tuča u NBA: Centar nije htio u Partizan, sad dobio batine u Americi

Autor Nikola Lalović
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Čarls Besi i Markus Smart imali su žestok okršaj u NBA ligi i iskusni bek je zbog toga kažnjen.

Markus Smart kažnjen zbog tuče u NBA Izvor: X/@espn/Printscreen

Čarls Besi bio je tema u Srbiji cijele prošle sezone jer se konstantno pominjao kao potencijalno pojačanje za Partizan. Ostao je u NBA ligi, a sada je u centru pažnje zbog tuče u kojoj je učestvovao. 

Na meču Golden Stejt Voriorsa i Hjuston Rokitsa iskusni NBA veteran Markus Smart udario je Čarlsa Basija. Nakon što je izbila nekakva rasprava između njih desnim krošeom zakačio je bek Hjustona sadašnjeg centra Voriorsa po nosu. Izbačen je sa utakmice, a sada je i kažnjen sa tri utakmice neigranja. Neće nastupati protiv Jute, Vašingtona i Majamija. Pogledajte ovu tuču:

Ko su vinovnici sukoba?

Markus Smart ima 32 godine, bio je najbolji defanzivni igrač NBA lige 2022. i tri puta je bio u defanzivnoj petorci lige. Poslije osam godina u Bostonu sada se seljaka pa je tako u tri sezone bio u Memfisu, Vašingonu, Los Anđeles Lejkersima i Hjustonu.

Čarls Besi od 2021. pokušava da se ustali u NBA ligi, Bilo je priče da će Nigerijac zaigrati za Partizan, ali nakon Filadelfije, San Antonija, Memfisa i Filadelfije sada mu je Golden Stejt dao šansu. Za sada je odigrao 126 utakmica u NBA ligi.

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NBA liga

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