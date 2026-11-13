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Tajler Dorsi se vratio na trening Olimpijakosa: Jorgos Barcokas nije popustio

Tajler Dorsi se vratio na trening Olimpijakosa: Jorgos Barcokas nije popustio

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Ni povrede i muke Olimpijakosa nisu natjerale Jorgosa Barcokasa da popusti. Tajler Dorsi je mjesec dana bio van tima i sada se vraća protiv AEK-a.

tajleru dorsiju istekla suspenzija Izvor: Vicente Vidal Fernandez / imago sportfotodienst / Profimedia

Iako je bilo mnogo povreda, nije odustao od discipline Jorgos Barcokas i tek sada se u tim vraća Tajler Dorsi. Kažnjen je sa mjesec dana suspenzije iskusni bek i kako javljaju grčki mediji on se vratio treninzima i igraće na narednoj utakmici.

Olimpijakos sledeći meč igra protiv AEK-a u domaćoj ligi 15. novembra, na dan kada ističe tih mjesec dana suspenzije. Dorsi ponovo trenira sa timom i sada će imati još jednog beka u rotaciji crveno-bijeli tim.

Šta se desilo? 

Tajler Dorsi je na društvenim mrežama komentarisao svoj status u timu, a kod Jorgosa Barcokasa toga nema pa je kažnjen sa mjesec dana udaljavanja iz tima. Mnogi su mislili da će ta suspenzija biti ublažena kada su krenule povrede u Olimpijakosu, ali nije bilo govora o tome.

Nekadašnji bek Atlante, Memfisa, Dalasa, Makabija i Fenera morao je na hlađenje iako se Žan Montero povrijedio na duži vremenski period, a van konkurencije je i Kostas Papanikolau. 

(MONDO)

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00:45
Džordan Nvora daje intervju posle Olimpijakos
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

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Tagovi

Tajler Dorsi KK Olimpijakos Jorgos Barcokas

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