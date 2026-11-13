Ni povrede i muke Olimpijakosa nisu natjerale Jorgosa Barcokasa da popusti. Tajler Dorsi je mjesec dana bio van tima i sada se vraća protiv AEK-a.

Izvor: Vicente Vidal Fernandez / imago sportfotodienst / Profimedia

Iako je bilo mnogo povreda, nije odustao od discipline Jorgos Barcokas i tek sada se u tim vraća Tajler Dorsi. Kažnjen je sa mjesec dana suspenzije iskusni bek i kako javljaju grčki mediji on se vratio treninzima i igraće na narednoj utakmici.

Olimpijakos sledeći meč igra protiv AEK-a u domaćoj ligi 15. novembra, na dan kada ističe tih mjesec dana suspenzije. Dorsi ponovo trenira sa timom i sada će imati još jednog beka u rotaciji crveno-bijeli tim.

Šta se desilo?

Vidi opis Tajler Dorsi se vratio na trening Olimpijakosa: Jorgos Barcokas nije popustio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Tajler Dorsi je na društvenim mrežama komentarisao svoj status u timu, a kod Jorgosa Barcokasa toga nema pa je kažnjen sa mjesec dana udaljavanja iz tima. Mnogi su mislili da će ta suspenzija biti ublažena kada su krenule povrede u Olimpijakosu, ali nije bilo govora o tome.

Nekadašnji bek Atlante, Memfisa, Dalasa, Makabija i Fenera morao je na hlađenje iako se Žan Montero povrijedio na duži vremenski period, a van konkurencije je i Kostas Papanikolau.

(MONDO)

BONUS VIDEO: