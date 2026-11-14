Đoan Penjaroja: "Nedopustivo"!

Trener Partizana Đoan Penjaroja bio je jako ljut zbog toga kako je njegov tim izgledao u prvih 20 minuta protiv Zadra. Kasnije su se igra i pristup popravili, ali bilo je kasno.

Izvor: YouTube/KK Zadar TV

Košarkaši Partizana poraženi su u Zadru i tako su upisali prvi poraz u ABA ligi ove sezone. Nakon što su gubili sa 23 poena razlike u prvom poluvremenu digli su nivo igre u drugom, ali nije bilo dovoljno snage za toliko veliki preokret.

Na konferenciji za medije ijmeča Đoan Penjaroja je bio jako ljut. Istakao je da je njegov tim bio previše mekan u prvom poluvremenu i da je zasita jako teško objasniti takav pristup.

"Prvo da čestitam Zadru jer su zaslužili da pobijede utakmicu. Mislim da smo igrali jako loše prvo poluvrijeme. Nismo poštovali osnovne stvari. Igrali smo previše meko u situacijama 1 na 1, na skoku.

Jasno je da je Zadar agresivna ekipa koja postiže mnogo poena poslije izgubljenih lopti. Mislim da su u prvom poluvremenu postigli 15 poena poslije izgubljenih lopti. Napadali su u pravoj liniji i postizali lake poene iz polaganja. Igrali smo meko u situacijama 1 na 1. nismo koristili faulove. Jako je teško objasniti našu igru u prvom poluvremenu", počeo je Đoan Penjaroja.

Drugo poluvrijeme, druga priča

Izvor: YouTube/KK Zadar TV

Ali uzalud. Rekao je španski stručnjak da je ponosan na to kako su njegovi igrači reagovali poslije odmora, ali da to ne znači da ovako nešto ne smije da se ponovi.

"Poslije poluvremena je jasno da smo se potrudili i promenili našu energiju u odbrani. Mislim da su u drugom poluvremenu postigli 28 poena. Nismo igrali mnogo dobro, ali smo igrali sa energijom. Igrali smo slično kao sa regularnim timom. Pravili smo greške i nismo bili efikasni.

Promašivali smo lake trojke, ali sam ponosan drugim poluvremenom jer se nije lako boriti poslije minusa od 23 poena. Ali jasno je da naše prvo poluvrijeme je nedopustivo. Jasno je da smo ovdje došli sa mnogo problema, imamo povrijeđene igrače. Ali to nije izgovor. Imamo deset igrača, 10 profesionalaca i morali smo bolje da se takmičimo, pogotovo u prvom poluvremenu", završio je Đoan Penjaroja.