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Čima Moneke ščepao protivnika za dres: Tenzija na Zvezdinom meču u Pioniru

Čima Moneke ščepao protivnika za dres: Tenzija na Zvezdinom meču u Pioniru

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Napet trenutak derbija Zvezda - Cedevita Olimpija: Moneke i Gejni u sukobu. Nigerijac crveno-bijelih ščepao protivnika za dres.

Sukom Moneke Gejni na meču Zvezda Cedevita Olimpija Izvor: TV Arena sport/screenshot

Napet trenutak derbija Zvezda - Cedevita Olimpija u ABA ligi. Početkom posljednje četvrtine, Zvezdin košarkaš Čima Moneke ščepao je za dres Džordana Gejnija, beka Ljubljančana. Držali su jedan drugog i nisu se puštali, sve dok ih nisu razdvojili.

Srećom, prošlo je sve bez ozbiljnijeg incidenta - pogledajte.

Pogledajte

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Čima Moneke uhvatio Džordana Gejnija za dres
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

Epilog ovog sukoba bile su dosuđene tehničke greške za obojicu, a utakmica se nastavila nesmetano - uz neizbježno povećanu tenziju.

Crveno-bijeli su sačuvali fokus kroz završnicu i u uzbudljivo kraju pobijedili starog slovenačkog rivala, za skor 6-1 u ABA ligi i prvo mesto na tabeli Grupe A ABA lige. Sa druge strane, Cedevita Olimpija je na učinku 4-3.

Pogledajte kako je izgledao meč u "Pioniru":

Tagovi

KK Crvena zvezda Čima Moneke

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