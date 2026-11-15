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Zvezdan Mitrović o sudijama: "Okej je da griješe, kad je isti kriterijum"

Zvezdan Mitrović o sudijama: "Okej je da griješe, kad je isti kriterijum"

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Crnogorski stručnjak govorio je na temu o kojoj se sve više komentariše u novoj sezoni.

Zvezdan Mitrovič o sudijama Izvor: MN PRESS

Trener Cedevita Olimpije Zvezdan Mitrović govorio je na konferenciji za medije poslije poraza od Crvene zvezde u Beogradu. Crnogorski stručnjak je zadovoljan izdanjem svojih izabranika, a usput je prokomentarisao i suđenje na koje je glavna tema među stručnom javnosti ove sezone.

"Čestitke Crvenoj zvezdi na pobedi. Interesantna utakmica je bila, lijepa. Bez ikakvog potcjenjivanja su igrali, vidjeli ste u kom sastavu. Pružili smo dobar otpor od početka do kraja, iako smo bili u deficitu na skoku i u šutu za tri. Da biste dobili ekipu kao što je Zvezda morate da pogodite neke šuteve spolja, pogotovo ako su otvoreni. Momci su svi odigrali dobro, pokazali su mnogo, nisu se predavali. Na kraju malo grešaka samo", rekao je Mitrović.

"Ne znam koliko pratite, mi ove godine iako smo promijenili sastav jako kasno, mi sa našim budžetom da bismo potpisali igrača moramo im dati izlaz u Evroligu. Uspijemo da napravimo neki sastav, ali evo do dana današnjeg nemamo kompletan sasatav. Imamo maler ozbiljan kada su povrede u pitanju. Plus to, plus nova ekipa, bez pravog treninga. Momci pružaju i bolje partije nego što sam očekivao".

O sudijama koji su na meti kritika. "Kad je kriterijum isti pa svi griješe, ja sam za. Ne volim kad moje kolege krenu da se žale poslije poraza. Ali ti momci su tu, rade pošteno posao. Ne može na jednu stranu da se griješi, a na drugu ne. Imamo najbolje sudije u Evropi, ove sa prostora bivše Jugoslavije. Kad vidite da se trude da nikog ne oštete, meni je to okej".

Prokomentarisoa je partiju Urbana Krofliča. "Dečko je odigrao fantastično, za ponos. To što je on danas griješio, on će to vratiti sutra puta deset. Mi se trudimo da prođemo drugi krug. Znate i sami naše mogućnosti, plus ove stvari sa povredama. Dobro momci rade, trude se, napredovaće iz dana u dan, ali tako je kako je", zaključio je.

Tagovi

Zvezdan Mitrović KK Cedevita Olimpija

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