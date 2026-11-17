Ibon Navaro je upozorio svoj tim da nema opuštanja večeras protiv Olimpije iz MIlana, a zatim je riješio da Čima Moneke preskoči ovaj meč.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je napravila veliki poduhvat i pobijedila je Olimpijakos na gostovanju, a onda se raspala u Madridu. Nije taj poraz bolan i može se živjeti sa njim, a sada slijedi još jedno gostovanje. Omiljeno!

Crvena zvezda gostuje Olimpiji u Milanu od 20.30, a to je gostovanje sa koga se najčešće donose bodovi. Od posljednjih devet gostovanja u Evroligi čak šest puta je pobijedio tim iz Beograda. Prethodni put bilo je 104:96 za Zvezdu.

U kakvoj je formi rival?

Vidi opis Lekcije Ibona Navara pred Olimpiju: Prvo poslao poruku cijelom timu, a onda Čimi Monekeu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Dosta lošoj. Ne samo da su na diobi posljednjeg mjesta sa Baskonijom nego se govori i o transferima i odlascima iz kluba, a tim je u seriji od pet uzastopnih poraza. Počeli su sa pet poraza, pa pobijedili Virtus i onda nanizali još pet poraza.

Ko igra, a ko ne?

Vidi opis Lekcije Ibona Navara pred Olimpiju: Prvo poslao poruku cijelom timu, a onda Čimi Monekeu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Wolfgang Fehrmann / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Na ovom meču neće biti Devina Bukera, osim toga tim je spreman. Sa druge strane, Stefan Miljenović neće skoro na teren, virus je spriječio Džonatana Motlija da bude u sastavu, a najzanimljivije je sa Čimom Monekeom. On će biti van 12 u ovom meču i djeluje da je to "vaspitna" mjera Ibona Navara.

Neki prije svega nerezonski potezi nigerijskog krilnog centra upali su svima u oči. Dok god je igrao racionalno i minimalno solirao bio je jako koristan, a sada je ovo izgleda način da se disciplinuje.

Šta je rekao Navaro?

"Teško je isto kao i protiv bilo koje druge ekipe. Mislim da je Milano klub koji je stvoren ne samo da igra u plej-ofu, već da bude i na nekom višem nivou. Međutim, ponekad određene okolnosti, problemi i povrede mogu da dovedu do lošeg početka sezone. Morali su da promijene trenera. Kada dođe do promjene, prva stvar koja se dešava jeste da igrači praktično kreću od nule, kada su u pitanju minutaža i uloge u timu.

Zato možete da vidite mnogo više energije i agresivnosti u njihovoj odbrani. To se uvijek dešava kada ekipa promijeni trenera. Nisu mnogo promijenili svoju igru u napadu. Pokušavaju da budu agresivniji. Na posljednje dvije utakmice dosuđena su im ukupno 42 faula u određenim situacijama, dok im je prosjek oko 11, 12 ili 13. To je ponekad povezano sa agresivnošću koju pokušavaju da uvedu u svoju igru.

Imaju ekipu sa mnogo iskusnih i talentovanih igrača. Tu su i igrači koji donose energiju i igraju veoma dobru odbranu. Imaju dobre atlete. Sjećam se naše utakmice protiv njih u predsezoni, kada nam je Mozes Rajt pravio ogromne probleme", upozorio je Navaro.

(MONDO)

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