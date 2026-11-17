Crvena zvezda je potvrdila da zbog virusa Džered Batler neće biti u sastavu za meč Crvene zvezde i Armanija u Milanu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je potvrdila lošu vijest - Džered Batler neće moći da igra protiv Armanija. Američki košarkaš zbog problema sa virusom neće biti na raspolaganju treneru Ibonu Navaru za utakmicu u Milanu.

"Džared Batler zbog virusa neće biti u sastavu za večerašnju utakmicu protiv Olimpije Milano", poručili su crveno-bijeli.

Vidi opis Crvena zvezda se hitno oglasila: "Džered Batler neće igrati protiv Armanija" Džared Batler košarkaš Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Trener Navaro je odlučio da u Milano ne povede Čimu Monekea, pa je tako oko sat i po vremena pred početak meča ostao i bez Batlera.

Batler pričao sa Teodosićem

Џеред Батлер због вируса неће бити у саставу за вечерашњу утакмицу против Олимпије Милано.Jared Butler will miss tonight’s game against Olimpia Milano due to a illness.#kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/ug4uXZ5SpK — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)November 17, 2026

U najavi utakmice, tačnije pred put u Milano je upravo Batler bio jedan od igrača koji je pričao sa novinarima. Govorio je i o svojoj slabijoj igri u posljednje vrijeme i potvrdio da je pričao sa Milošem Teodosićem o tome.

"Razgovarao sam sa Milošem. Imali smo veoma dobar razgovor. On mi je bukvalno rekao: 'Ma, je*** ga', znate? U smislu, ako stvari ne idu kako treba, nema veze, sve je u redu. Takav je njegov pristup i to mi je zaista mnogo pomoglo. Stvarno mi je mnogo značilo. On je sjajan čovjek i mnogo mi pomaže, prije svega zato što je i sam bio igrač i zna kako sve to funkcioniše. Sjajno je imati Miloša za trenera. Zaista mi mnogo znači i drago mi je zbog toga", rekao je Batler.