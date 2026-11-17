21 : 35

Kraj druge četvrtine: Valensija vodi 36:34

Kameron Tejlor nije pogodio o tablu uz zvuk sirene, pa Valensija na poluvremenu vodi 36:34. U napadu prije toga, Vanja Marinković nije pogodio trojku za preokret, ali trener Penjaroja je aplauzom pokazao da je bio zadovoljan izvođenjem akcije.

21 : 32

20' Partizan poveo, Šorts uzvratio

Nakon prodora i dvojke Džounsa za vođstvo pogodio je Šorts uz prekršaj, pa iskoristio dodatno bacanje za prednost Valensije 36:34