Košarkaši Partizana dočekuju Valensiju, aktuelnog lidera Evrolige.
Košarkaši Partizana od 20.45 časova dočekuju Valensiju, trenutno prvoplasiranu ekipu tabele Evrolige.
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Kraj druge četvrtine: Valensija vodi 36:34
Kameron Tejlor nije pogodio o tablu uz zvuk sirene, pa Valensija na poluvremenu vodi 36:34. U napadu prije toga, Vanja Marinković nije pogodio trojku za preokret, ali trener Penjaroja je aplauzom pokazao da je bio zadovoljan izvođenjem akcije.
20' Partizan poveo, Šorts uzvratio
Nakon prodora i dvojke Džounsa za vođstvo pogodio je Šorts uz prekršaj, pa iskoristio dodatno bacanje za prednost Valensije 36:34
Egal u Areni - 32:32
Karlik je izjednačio slobodnim bacanjem poslije tehničke za Mura
18' Frenks, konačno! 27:32 u Areni
Posle Vanje Marinkovića, i Frenks je ubacio trojku za crno-bijele, za nadu da će ekipa Đoana Penjaroje proraditi u napadu.
Nervoza, tehničke na obje strane
Nil Sako i Karlik Džouns kažnjeni su tehničkim greškama
15' Nova trojka Tejlora 24:32
13' Valensija na dvocifrenom "plusu"
Trojkom bivšeg košarkaša Partizana Dilana Osetkovskog, Španci stiču prednost, 27:17. Odmah poslije njega "plus 10" je postavio i najefikasniji igrač meča, Kameron Tejlor, košem za 29:19 svog tima.
12' - Španci pogađaju trojke 17:24
Nova trojka Valensije, sada je pogodio Tejlor
12' Trojka Bruksa 17:21
Smanjio je Karlik sa penala na samo poen zaostatka ali Bruks potom pogađa trojku
Kraj prve četvrtine - 13:16
Nije uspio Vildoza da pogodi trojku iz velike daljine
10' Blokada pa zakucavanje Stivenca 13:16
Iskupio se Stivens sada za onaj promašaj. Prvo je udario blokadu, a potom zakucao na drugoj strani terena i smanjio na 16:13
8' Mur pogađa
Stivens promašuje zicer, a na drugoj strani Mur pogađa nakon prodora za vođstvo Valensije 14.11
6' Valensija u prednosti, trojkom Kardenasa
Španac je pogodio za "plus 3" gostiju (10:7) na prvom TV tajm-autu
5' Džekiri sa poludistance - 7:7
Pogodio je Džekiri za novo izjednačenje u Areni
3' - Počelo je u Areni - 5:5
Odgovara Partizan na početna vođstva Valensije
Tabela Evrolige pokazuje snagu Valensije
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Valensija bez Nikole Mirotića
Španski tim je uoči gostovanja crno-bIJelima najavio da Nikola Mirotić zbog povrede neće moći da nastupi u Areni protiv svog nesuđenog tima.
Čeka nas duel dvojice majstora
Duel Partizana i Valensije biće i okršaj dvojice ponajboljih plejmejkera Evrolige, Karlika Džounsa na strani srpskog tima i Ti-Džej Šortsa u dresu španskog sastava. Obojica su u vrhu Evrolige ako se posmatra broj asistencija, jer ih obojica ostvaruju šest po meču i u tome nema boljih od njih.
Kuriozitet meča u Areni
Duel Partizan - Valensija biće jedini meč ovog kola u kojem će se sastati ekipe koje imaju pozitivan skor. Crno-bijeli su svoj "količinik" učinili pozitivnim serijom pobjeda na domaćem terenu (tri u nizu), na kojem imaju skor 4-1, uz jedini poraz od Panatinaikosa.
Dobro došli u tekstualni prenos
Partizan (6-5) i Valensija (8-3) od 20.45 časova igraju u Beogradskoj areni. Ostanite uz MONDO.