Dejan Bodiroga i Dražen Petrović, legende košarke, povezani su porodičnom vezom koja ih čini bliskim rođacima.

Izvor: YouTube/Olympics, Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Dejan Bodiroga i Dražen Petrović bili su mnogo više od košarkaških velikana - povezivalo ih je i porodično porijeklo. Dvojica legendarnih igrača, koji su ostavili dubok trag u jugoslovenskoj i evropskoj košarci, zapravo su bliski rođaci, iako se njihove životne i sportske priče nisu često ukrštale. Bodiroga, jedan od najvažnijih igrača u istoriji srpske košarke i čuveni "košarkaški Mocart" vuku korijene iz Hercegovine.

Iako ih je povezivala porodična veza, prvi put su se sreli tek kada su obojica već bila profesionalni košarkaši. Do susreta je došlo tokom sezone 1990/91, za vrijeme američke turneje Zadra, čiji je član tada bio mladi Bodiroga. Dejan je rođen u Kleku kod Zrenjanina, dok je Dražen rođen u Šibeniku, a između njih je bila razlika od 11 godina.

"Imali smo priliku da se upoznamo u Americi, kada je igrao za Portland, mi smo bili na nekoj turneji. On je bio sa Portlandom, ja svojim tadašnjim klubom, Zadrom. Poslije tog meča Portland - Finiks upoznali smo se i vidjelo se da on zna da smo vezani. Praktično, sve je to u kilometar-dva", rekao je Bodiroga u emisiji "Agape".

Kako su Dejan Bodiroga i Dražen Petrović rođaci?

Bodiroga je objasnio rodbinsku vezu - košarkaški velikani su u vrlo bliskom srodstvu, s obzirom na to da su njihovi baba i deda rođeni brat i sestra.

"Moja baba, očeva majka, je od Petrovića. Moja baba i njegov deda su rođeni brat i sestra, pa smo mi tako veoma blizak rod. Praktično blizak rod. Moj otac i njegov otac su prvo koljeno, a mi smo drugo koljeno. To je jako zanimljivo", dodao je on.

Vidi opis Dejan Bodiroga: "Dražen Petrović je moj blizak rod, pričao mi za rodbinu iz Zemuna" Dejan Bodiroga sa suprugom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS - ARHIVA Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

"Selo Bodiroge, Petrovići i Savovići... Sve je to tako blizu. To sam znao i kada sam počinjao da igram, ali nisam tome pridavao neku važnost, ali bilo mi je drago kada smo se upoznali. Za mene je bilo jedan od najvećih igrača koji je igrao i obilježio evropsku i svjetsku košarku", kazao je Bodiroga.

Kako se prije toga nisu poznavali?

Jedan je Srbin, a drugi Hrvat, obojica košarkaške legende, a nisu se ranije poznavali. Bodiroga je objasnio i kako: "Nismo. Oni su živjeli u Šibeniku, njegov otac je tamo imao službu, tamo se i oženio, tamo su živjeli. Imao je rodbinu koja i dan-danas živi u Zemunu. Nisu ni oni tada dolazili toliko, niti smo imali te kontakte ranije. Posle toga sam viđao i njegovu majku, brata, a sretali smo se poslije i kada smo bili tamo gdje sam ja igrao".

Izvor: MN PRESS

Karijera Dejana Bodiroge svakako je za proučavanje, ponos i diku, ali to nije ono što je zanimalo sve novinare. Tokom boravka u Španiji posebno je bilo zanimljivo njegovo porodično stablo. Kad je Bodiroga igrao u Real Madridu i Barseloni, u Španiji je srodstvo sa Draženom bilo gotovo senzacija. I Petrović je osamdesetih igrao za Real Madrid, nakon što je donio Ciboni dve titule prvaka Evrope, a prije svog odlaska u NBA ligu.

"To je izašlo u Mundo Deportivu, praktično cijelo porodično stablo su objavili. Toliko im je bilo interesantno da neko ko je u tako bliskom rodu napravi dobre karijere. Time su se dobro pozabavili", nasmejao se Bodiroga.

Porodično stablo legendarnih košarkaša

Porodična priča Dejana Bodiroge i porodice Petrović povezuje dva velika imena košarke sa ovih prostora. Dok je Dražen Petrović izgradio status jednog od najboljih evropskih igrača svih vremena, njegov brat Aleksandar takođe je ostavio značajan trag na parketu, a kasnije i kao trener. Njihov otac Jovan Petrović Jole, koji je preminuo u Zagrebu u aprilu 2021, bio je policijski službenik. Sa suprugom Biserkom dobio je dvojicu sinova koji su obilježili generacije jugoslovenske košarke.

Dražen je napravio i veliki iskorak na međunarodnoj sceni, pošto je stigao do NBA lige, ali je njegov život tragično okončan u saobraćajnoj nesreći 1993. Aleksandar je, poput brata, bio reprezentativac Jugoslavije i igrač Cibone, a nakon završetka karijere posvetio se trenerskom poslu. U nekoliko navrata predvodio je Hrvatsku, dok danas obavlja funkciju selektora Brazila.

Dejan Bodiroga je, sa druge strane, ostao upamćen kao kapiten generacije koja je Srbiji i Crnoj Gori donijela evropsko zlato 2001, a potom i svjetsku titulu u Indijanapolisu 2002. Iako je od tad prošlo mnogo vremena, Bodiroga i dalje ima posebno mjesto među ljubiteljima ovog sporta. Mnogi ga smatraju jednim od najvećih igrača koji su ikada predstavljali našu zemlju.